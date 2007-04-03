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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1399140014011402

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.3 5 34
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
12%
4
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
68%
23
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:58

  Faceless написав:Довольно бредовая ситуация, т.к. эквайру по большому счету все равно, в какой валюте карта плательщика. Разве что эквайринг по зарубежным картам, насколько знаю, дороже. Могу предположить только то, что это может быть следствие санкций.

Не всё равно. У Мастера если валюта карты отличается от валюты операции, эквайр дополнительно платит 1% комиссию. Если валюта совпадает, но эквайр и эмитент в разных странах, тогда дополнительно 0,6% комиссия. Стандартная 2,75% комиссия за процессинг + фиксированный ежемесячный платёж эквайру тоже хорошо карман продавцу облегчает. Что немаловажно, можно нарваться на чарджбэк, а если карта какая-нибудь нигерийская, можно сразу попрощаться с деньгами. Теперь сравним с Битком, где 1% комиссия за процессинг у BitPay, никаких дополнительных поборов и бесплатная конвертация в фиат с ежедневным выводом на банковский счёт. И никаких чарджбэков.

The average cost of processing payments for U.S. businesses that do between $10,000 and $250,000 in annual payments volume is between 2.87 percent and 4.35 percent per transaction.

Что и требовалось доказать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:21

  Zebra написав:Цель по эфиру сначала 140-145, откат на 110 потом район 160-170.
Потом снова медведи начнут давить до $50-70 баксов, но это будет уже в следующем году.


Проблемка в том, что
130-117-170 потом пятая в пятой

Это очень близко к твоему и все об этом уже сегодня знают :) Не трудно догадаться, что будет как то иначе.А то очень просто всё было бы...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Не всё равно. У Мастера если валюта карты отличается от валюты операции, эквайр дополнительно платит 1% комиссию. Если валюта совпадает, но эквайр и эмитент в разных странах, тогда дополнительно 0,6% комиссия. Стандартная 2,75% комиссия за процессинг + фиксированный ежемесячный платёж эквайру тоже хорошо карман продавцу облегчает. Что немаловажно, можно нарваться на чарджбэк, а если карта какая-нибудь нигерийская, можно сразу попрощаться с деньгами. Теперь сравним с Битком, где 1% комиссия за процессинг у BitPay, никаких дополнительных поборов и бесплатная конвертация в фиат с ежедневным выводом на банковский счёт. И никаких чарджбэков.

Про эквайринг по зарубежным я и написал, что дороже, но эквайр это все перекладывает в тарифе на торговца.
Вот вы приводите, что средняя стоимость процессинга от 2,87 до 4,35. И сравниваете якобы с 1% от BitPay. Но забываете, что значительная (как правило - бОльшая) часть интерчейнджа идет эмитенту, т.е. чисто расходы именно на сам процессинг значительно меньше, самой МПС идет куда меньше 1%, потому если сравнивать с тем же BitPay, как процессингом - то они уже выходят дороже. Во-вторых, говоря о 1% BitPay вы упускаете то, что плательщику тоже надо понести расходы, конвертировать фиат в крипту, чего нет при обычном платеже. Опять таки не забываем о волатильности и соответственно дополнительных наценках для компенсации этих рисков. Ну и если речь именно о битке, то даже ожидание одного подтверждения порой до получаса - сомнительная характеристика как для ПС.
Далее. Чарджбеки, говорите... Да, в случае крипты этой проблемы нет. В равной степени как нет возможности отменить транзакцию. Отмена операции - только как вторая транзакция с повторной комиссией.
Так что как платежная система ни крипта вообще ни тем более биткойн в частности своих преимуществ как не показал так видимо и не покажет
Faceless
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  #<1 ... 1399140014011402
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