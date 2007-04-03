Faceless написав:Довольно бредовая ситуация, т.к. эквайру по большому счету все равно, в какой валюте карта плательщика. Разве что эквайринг по зарубежным картам, насколько знаю, дороже. Могу предположить только то, что это может быть следствие санкций.
Не всё равно. У Мастера если валюта карты отличается от валюты операции, эквайр дополнительно платит 1% комиссию. Если валюта совпадает, но эквайр и эмитент в разных странах, тогда дополнительно 0,6% комиссия. Стандартная 2,75% комиссия за процессинг + фиксированный ежемесячный платёж эквайру тоже хорошо карман продавцу облегчает. Что немаловажно, можно нарваться на чарджбэк, а если карта какая-нибудь нигерийская, можно сразу попрощаться с деньгами. Теперь сравним с Битком, где 1% комиссия за процессинг у BitPay, никаких дополнительных поборов и бесплатная конвертация в фиат с ежедневным выводом на банковский счёт. И никаких чарджбэков.
The average cost of processing payments for U.S. businesses that do between $10,000 and $250,000 in annual payments volume is between 2.87 percent and 4.35 percent per transaction.
phantom_systems написав:Не всё равно. У Мастера если валюта карты отличается от валюты операции, эквайр дополнительно платит 1% комиссию. Если валюта совпадает, но эквайр и эмитент в разных странах, тогда дополнительно 0,6% комиссия. Стандартная 2,75% комиссия за процессинг + фиксированный ежемесячный платёж эквайру тоже хорошо карман продавцу облегчает. Что немаловажно, можно нарваться на чарджбэк, а если карта какая-нибудь нигерийская, можно сразу попрощаться с деньгами. Теперь сравним с Битком, где 1% комиссия за процессинг у BitPay, никаких дополнительных поборов и бесплатная конвертация в фиат с ежедневным выводом на банковский счёт. И никаких чарджбэков.
Про эквайринг по зарубежным я и написал, что дороже, но эквайр это все перекладывает в тарифе на торговца. Вот вы приводите, что средняя стоимость процессинга от 2,87 до 4,35. И сравниваете якобы с 1% от BitPay. Но забываете, что значительная (как правило - бОльшая) часть интерчейнджа идет эмитенту, т.е. чисто расходы именно на сам процессинг значительно меньше, самой МПС идет куда меньше 1%, потому если сравнивать с тем же BitPay, как процессингом - то они уже выходят дороже. Во-вторых, говоря о 1% BitPay вы упускаете то, что плательщику тоже надо понести расходы, конвертировать фиат в крипту, чего нет при обычном платеже. Опять таки не забываем о волатильности и соответственно дополнительных наценках для компенсации этих рисков. Ну и если речь именно о битке, то даже ожидание одного подтверждения порой до получаса - сомнительная характеристика как для ПС. Далее. Чарджбеки, говорите... Да, в случае крипты этой проблемы нет. В равной степени как нет возможности отменить транзакцию. Отмена операции - только как вторая транзакция с повторной комиссией. Так что как платежная система ни крипта вообще ни тем более биткойн в частности своих преимуществ как не показал так видимо и не покажет
В Гонконге биткоин-миллионер устроил денежный дождь из $13 млн. 24-летний биткоин-миллионер Вонг Чинг устроил денежный дождь из гонконгских долларов якобы для того, чтобы популяризовать биткоин и привлечь людей в криптоиндустрию. Об этом в Twitter сообщила криптоэнтузиаст и журналист из Китая Миа Там. Миллионер, известный под псевдонимом Mr. Coin, сбросил с крыши многоэтажного здания 100 млн гонконгских долларов (около $12,8 млн). https://forklog.com/v-gonkonge-bitkoin- ... iz-13-mln/
Zebra написав:Цель по эфиру сначала 140-145, откат на 110 потом район 160-170. Потом снова медведи начнут давить до $50-70 баксов, но это будет уже в следующем году.
Zebra,приветствую.На Ваш взгляд-ценовое дно в следующем году??Ниже 3х увидим?? Ну не может быть чтобы не увидели.На днях так близко подошли,ну не верю что не пробьем Ну 2800 должно "как с куста" быть- минимум...Сейчас свежую инфу по завтрашнему запуску фьючерсов на биток отыграют...и Ваши мысли на этот счет??!Если не секрет конечно.
Zebra написав:Цель по эфиру сначала 140-145, откат на 110 потом район 160-170. Потом снова медведи начнут давить до $50-70 баксов, но это будет уже в следующем году.
Zebra,приветствую.На Ваш взгляд-ценовое дно в следующем году??Ниже 3х увидим?? Ну не может быть чтобы не увидели.На днях так близко подошли,ну не верю что не пробьем Ну 2800 должно "как с куста" быть- минимум...Сейчас свежую инфу по завтрашнему запуску фьючерсов на биток отыграют...и Ваши мысли на этот счет??!Если не секрет конечно.
В следующем году ниже 3000 увидим, а возможно и все 2500. Я не верю в новый туземун. Я верю в туземун побритых хомок, которые хотят сейчас отыграться и заскакивают обратно, но будут снова бриты.