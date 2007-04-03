Додано: Пон 17 гру, 2018 19:04

phantom_systems написав: Не всё равно. У Мастера если валюта карты отличается от валюты операции, эквайр дополнительно платит 1% комиссию. Если валюта совпадает, но эквайр и эмитент в разных странах, тогда дополнительно 0,6% комиссия. Стандартная 2,75% комиссия за процессинг + фиксированный ежемесячный платёж эквайру тоже хорошо карман продавцу облегчает. Что немаловажно, можно нарваться на чарджбэк, а если карта какая-нибудь нигерийская, можно сразу попрощаться с деньгами. Теперь сравним с Битком, где 1% комиссия за процессинг у BitPay, никаких дополнительных поборов и бесплатная конвертация в фиат с ежедневным выводом на банковский счёт. И никаких чарджбэков. Не всё равно. У Мастера если валюта карты отличается от валюты операции, эквайр дополнительно платит 1% комиссию. Если валюта совпадает, но эквайр и эмитент в разных странах, тогда дополнительно 0,6% комиссия. Стандартная 2,75% комиссия за процессинг + фиксированный ежемесячный платёж эквайру тоже хорошо карман продавцу облегчает. Что немаловажно, можно нарваться на чарджбэк, а если карта какая-нибудь нигерийская, можно сразу попрощаться с деньгами. Теперь сравним с Битком, где 1% комиссия за процессинг у BitPay, никаких дополнительных поборов и бесплатная конвертация в фиат с ежедневным выводом на банковский счёт. И никаких чарджбэков.

Про эквайринг по зарубежным я и написал, что дороже, но эквайр это все перекладывает в тарифе на торговца.Вот вы приводите, что средняя стоимость процессинга от 2,87 до 4,35. И сравниваете якобы с 1% от BitPay. Но забываете, что значительная (как правило - бОльшая) часть интерчейнджа идет эмитенту, т.е. чисто расходы именно на сам процессинг значительно меньше, самой МПС идет куда меньше 1%, потому если сравнивать с тем же BitPay, как процессингом - то они уже выходят дороже. Во-вторых, говоря о 1% BitPay вы упускаете то, что плательщику тоже надо понести расходы, конвертировать фиат в крипту, чего нет при обычном платеже. Опять таки не забываем о волатильности и соответственно дополнительных наценках для компенсации этих рисков. Ну и если речь именно о битке, то даже ожидание одного подтверждения порой до получаса - сомнительная характеристика как для ПС.Далее. Чарджбеки, говорите... Да, в случае крипты этой проблемы нет. В равной степени как нет возможности отменить транзакцию. Отмена операции - только как вторая транзакция с повторной комиссией.Так что как платежная система ни крипта вообще ни тем более биткойн в частности своих преимуществ как не показал так видимо и не покажет