Додано: Сер 19 гру, 2018 14:59

phantom_systems написав: Faceless написав: Довольно бредовая ситуация, т.к. эквайру по большому счету все равно, в какой валюте карта плательщика. Разве что эквайринг по зарубежным картам, насколько знаю, дороже. Могу предположить только то, что это может быть следствие санкций. Довольно бредовая ситуация, т.к. эквайру по большому счету все равно, в какой валюте карта плательщика. Разве что эквайринг по зарубежным картам, насколько знаю, дороже. Могу предположить только то, что это может быть следствие санкций.

Не всё равно. У Мастера если валюта карты отличается от валюты операции, эквайр дополнительно платит 1% комиссию. Если валюта совпадает, но эквайр и эмитент в разных странах, тогда дополнительно 0,6% комиссия. Не всё равно. У Мастера если валюта карты отличается от валюты операции, эквайр дополнительно платит 1% комиссию. Если валюта совпадает, но эквайр и эмитент в разных странах, тогда дополнительно 0,6% комиссия.

Faceless написав: Но допустим имеем такую ситуацию. Почему вы считаете, что "пополнить встроенный криптокошелек", фактически совершив обмен гривен на некую крипту, причем такую, которую принимал бы этот магазин, потратиться на эту конвертацию, потратиться на сам перевод, потом со стороны магазина это все повторяется в обратном порядке, также учитывая волатильность магазин закладывает риски в цену или доп комиссию при оплате таким методом, и все это окажется дешевле, чем пункты 1) или 2)? Причем хотел бы отметить, что вероятность того, что магазин не будет вообще работать с криптой, либо будет работать не с той, которая есть у вас, либо не с той, что поддерживается вашим кошельком - куда выше, чем нарваться на говносайт говномагазина, который не принимает чужие карты. Но допустим имеем такую ситуацию. Почему вы считаете, что "пополнить встроенный криптокошелек", фактически совершив обмен гривен на некую крипту, причем такую, которую принимал бы этот магазин, потратиться на эту конвертацию, потратиться на сам перевод, потом со стороны магазина это все повторяется в обратном порядке, также учитывая волатильность магазин закладывает риски в цену или доп комиссию при оплате таким методом, и все это окажется дешевле, чем пункты 1) или 2)? Причем хотел бы отметить, что вероятность того, что магазин не будет вообще работать с криптой, либо будет работать не с той, которая есть у вас, либо не с той, что поддерживается вашим кошельком - куда выше, чем нарваться на говносайт говномагазина, который не принимает чужие карты.

Вряд-ли следствие санкций, скорее всего безопасность, т. к. в то же время покупка билетов на сайте РЖД (банк-эквайер ВТБ) прошла без проблем, также как и расчеты гривневой картой в российских магазинах. Т. е. можно сделать вывод, что оплата гривневой картой в местных зарубежных интернет-магазинах может и не пройти. Как вариант, позвонить в Контакт-центр, попросив разблокировать карту "на время пребывания за рубежом" с проведением оплаты дома.По премиальным картам VISA комиссия за конвертацию гривна-рубль (через доллар) - 1%, обычным - 2%.Ну в встроенном криптокошельке будет не одна криптовалюта, а ряд основных, особенно тех, которыми можно будет проводить расчеты в интернет-магазинах.Кстати, вот пару развивающихся проектов. Один украинский, MinexCoin, задумка такова - рассчитываешься обычной долларовой платежной картой с дальнейшей конвертацией и списанием MNX с твоего кошелька. Вроде, уже началась рассылка первой тысячи таких карт. Депозиты тоже есть, под 45% годовых разместиться можно.Другой - российский, с возможностью оплаты криптой STQ в интернет-магазинах.Теперь о комиссиях. Комиссия за транзакцию, вывод с EXMO:0.01 MNX или $0.011.100 STQ или $0.05.Крипту добываем в бою, т. е. в торгах.