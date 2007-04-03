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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1400140114021403

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 35
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
6%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
11%
4
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
66%
23
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:29

  osafly написав:Все притаились снова.Падает-катострофа,растет-как то подозрительно становится.Ну что,4000 судя по всему будет взято.Как долго продлится рост??Под елочку и в январе снова вниз??

Туземун главное не спугнуть
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пля, да шо ж мы даже не поцелуем трешечку?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:59

  phantom_systems написав:
  Faceless написав:Довольно бредовая ситуация, т.к. эквайру по большому счету все равно, в какой валюте карта плательщика. Разве что эквайринг по зарубежным картам, насколько знаю, дороже. Могу предположить только то, что это может быть следствие санкций.

Не всё равно. У Мастера если валюта карты отличается от валюты операции, эквайр дополнительно платит 1% комиссию. Если валюта совпадает, но эквайр и эмитент в разных странах, тогда дополнительно 0,6% комиссия.

Вряд-ли следствие санкций, скорее всего безопасность, т. к. в то же время покупка билетов на сайте РЖД (банк-эквайер ВТБ) прошла без проблем, также как и расчеты гривневой картой в российских магазинах. Т. е. можно сделать вывод, что оплата гривневой картой в местных зарубежных интернет-магазинах может и не пройти. Как вариант, позвонить в Контакт-центр, попросив разблокировать карту "на время пребывания за рубежом" с проведением оплаты дома.
По премиальным картам VISA комиссия за конвертацию гривна-рубль (через доллар) - 1%, обычным - 2%.
  Faceless написав:Но допустим имеем такую ситуацию. Почему вы считаете, что "пополнить встроенный криптокошелек", фактически совершив обмен гривен на некую крипту, причем такую, которую принимал бы этот магазин, потратиться на эту конвертацию, потратиться на сам перевод, потом со стороны магазина это все повторяется в обратном порядке, также учитывая волатильность магазин закладывает риски в цену или доп комиссию при оплате таким методом, и все это окажется дешевле, чем пункты 1) или 2)? Причем хотел бы отметить, что вероятность того, что магазин не будет вообще работать с криптой, либо будет работать не с той, которая есть у вас, либо не с той, что поддерживается вашим кошельком - куда выше, чем нарваться на говносайт говномагазина, который не принимает чужие карты.

Ну в встроенном криптокошельке будет не одна криптовалюта, а ряд основных, особенно тех, которыми можно будет проводить расчеты в интернет-магазинах.
Кстати, вот пару развивающихся проектов. Один украинский, MinexCoin, задумка такова - рассчитываешься обычной долларовой платежной картой с дальнейшей конвертацией и списанием MNX с твоего кошелька. Вроде, уже началась рассылка первой тысячи таких карт. Депозиты тоже есть, под 45% годовых разместиться можно.

https://minexcoin.com/?r=site/index

Другой - российский, с возможностью оплаты криптой STQ в интернет-магазинах.

https://storiqa.com/

https://token.storiqa.com/static/docs/T ... per-RU.pdf

Теперь о комиссиях. Комиссия за транзакцию, вывод с EXMO:
0.01 MNX или $0.011.
100 STQ или $0.05.
Крипту добываем в бою, т. е. в торгах.

https://exmo.me/ru/docs/fees
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:08

  Zebra написав:
  osafly написав:Все притаились снова.Падает-катострофа,растет-как то подозрительно становится.Ну что,4000 судя по всему будет взято.Как долго продлится рост??Под елочку и в январе снова вниз??

Туземун главное не спугнуть


Так это что?? Типа- To the moon?? Мы тут к низам готовимся-откупаться по 2+,а оно вон как.Поход наверх ограничится 4000 или будем ползти к 4500?? Последнее-верится с трудом.Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:17

  osafly написав:
  Zebra написав:
  osafly написав:Все притаились снова.Падает-катострофа,растет-как то подозрительно становится.Ну что,4000 судя по всему будет взято.Как долго продлится рост??Под елочку и в январе снова вниз??

Туземун главное не спугнуть


Так это что?? Типа- To the moon?? Мы тут к низам готовимся-откупаться по 2+,а оно вон как.Поход наверх ограничится 4000 или будем ползти к 4500?? Последнее-верится с трудом.Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!

Но Зебра-то опять кросавчег. Даже если и не дойдет до 140 - 16% уже сделал.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так кто ж спорит..Реальный чувак,к которому реально стоит прислушиваться(это я для новичков написал).Чувствует рынок...что есть-то есть.Опыт...это такая штука :-)
osafly
 
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  #<1 ... 1400140114021403
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