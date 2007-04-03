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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 18:26
Чукча2 написав:
К слову, на фоне красной бани рисковых активов...битки пошли в рост...
Вывод: битки это тихая гавань
Битки это казино.
Лас-Вегас приносит в год около $50 млрд.
Онлайн казино неподвластное правительствам изобретено.
Читал один коммент на youtube пару дней назад. Чувак честно признался - "извините поцоны, на этот раз я пас, все слил в казино на выходных, думал крипта рости не будет"
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:45
Эфирка прет как дурная, все как я и предполагал - шорт-сквиз. И те шорты, что на битфинексе, ИМХО, вершина айсберга. Годовалые шорты может закрывать внебиржево Уолл-стрит.
Рука тянется частично начать фиксировать прибыль, но что-то подсказывает, что вечеринка будет продолжаться.
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