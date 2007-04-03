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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1401140214031404

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 36
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
6%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
11%
4
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
67%
24
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:26

  Чукча2 написав:К слову, на фоне красной бани рисковых активов...битки пошли в рост...
Вывод: битки это тихая гавань

Битки это казино.
Лас-Вегас приносит в год около $50 млрд.
Онлайн казино неподвластное правительствам изобретено.

Читал один коммент на youtube пару дней назад. Чувак честно признался - "извините поцоны, на этот раз я пас, все слил в казино на выходных, думал крипта рости не будет"
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфирка прет как дурная, все как я и предполагал - шорт-сквиз. И те шорты, что на битфинексе, ИМХО, вершина айсберга. Годовалые шорты может закрывать внебиржево Уолл-стрит.

Рука тянется частично начать фиксировать прибыль, но что-то подсказывает, что вечеринка будет продолжаться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:08

  Zebra написав:Эфирка прет как дурная, все как я и предполагал - шорт-сквиз. И те шорты, что на битфинексе, ИМХО, вершина айсберга. Годовалые шорты может закрывать внебиржево Уолл-стрит.

Рука тянется частично начать фиксировать прибыль, но что-то подсказывает, что вечеринка будет продолжаться.


А шорты когда одевать будем? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересно то-что биток растет,но на его фоне,некоторые альты откровенно застопорились и заартачились,тот же XRP,XEM XLM DASH ZEC рост сегодня-более чем скромный...Скорее наоборот-натяжка какая то...Малейший шухер и все снова рухнет вниз с ускоренной скоростью(такое складывается впечатление)..Глядя на этот "вынужденный рост" некоторых монет
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну, наконец-то пошел откат.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:48

  airmax78 написав:Ну, наконец-то пошел откат.

Передышка. Закрепление битка выше $4000 может вселить в рынок оптимизм, а значит продавцы поубавят пыл и будут ждать, а хомки толкать курс дальше.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:09

Коломойский о крипте :)

Игорь Коломойский. "В гостях у Дмитрия Гордона". 1/3 на 15:25
https://www.youtube.com/watch?v=d7U8Fw4wQ9E
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:59

Кажется ложная тревога была. Но до 3000, наверное, в этом году спуститься уже не успеем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так может еще на 4200-4400 сходим??А потом уж снова падение вдвое от тех цифр и снова "истерики"- "Шеф,все пропало,все пропало-Биткоин обнуляется,хомяки уезжают......"
osafly
 
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