Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 18:26
Чукча2 написав:
К слову, на фоне красной бани рисковых активов...битки пошли в рост...
Вывод: битки это тихая гавань
Битки это казино.
Лас-Вегас приносит в год около $50 млрд.
Онлайн казино неподвластное правительствам изобретено.
Читал один коммент на youtube пару дней назад. Чувак честно признался - "извините поцоны, на этот раз я пас, все слил в казино на выходных, думал крипта рости не будет"
Zebra
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:45
Эфирка прет как дурная, все как я и предполагал - шорт-сквиз. И те шорты, что на битфинексе, ИМХО, вершина айсберга. Годовалые шорты может закрывать внебиржево Уолл-стрит.
Рука тянется частично начать фиксировать прибыль, но что-то подсказывает, что вечеринка будет продолжаться.
Zebra
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:08
Zebra написав:
Эфирка прет как дурная, все как я и предполагал - шорт-сквиз. И те шорты, что на битфинексе, ИМХО, вершина айсберга. Годовалые шорты может закрывать внебиржево Уолл-стрит.
Рука тянется частично начать фиксировать прибыль, но что-то подсказывает, что вечеринка будет продолжаться.
А шорты когда одевать будем?
Vitaka
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:04
Интересно то-что биток растет,но на его фоне,некоторые альты откровенно застопорились и заартачились,тот же XRP,XEM XLM DASH ZEC рост сегодня-более чем скромный...Скорее наоборот-натяжка какая то...Малейший шухер и все снова рухнет вниз с ускоренной скоростью(такое складывается впечатление)..Глядя на этот "вынужденный рост" некоторых монет
osafly
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:33
Ну, наконец-то пошел откат.
airmax78
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:48
airmax78 написав:
Ну, наконец-то пошел откат.
Передышка. Закрепление битка выше $4000 может вселить в рынок оптимизм, а значит продавцы поубавят пыл и будут ждать, а хомки толкать курс дальше.
Zebra
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:09
Игорь Коломойский. "В гостях у Дмитрия Гордона". 1/3 на 15:25
https://www.youtube.com/watch?v=d7U8Fw4wQ9E
moniks
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:59
Кажется ложная тревога была. Но до 3000, наверное, в этом году спуститься уже не успеем.
airmax78
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:54
Так может еще на 4200-4400 сходим??А потом уж снова падение вдвое от тех цифр и снова "истерики"- "Шеф,все пропало,все пропало-Биткоин обнуляется,хомяки уезжают......"
osafly
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