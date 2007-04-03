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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1402140314041405

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 36
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
6%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
11%
4
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
67%
24
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:25

  Zebra написав:В январе будет хардфорк эфира и уменьшение вознаграждение за блок с 3 до 2 эфиров.
Пара ETH/BTC явно начала движение основываясь на этом аргументе.

Кстати на битфинексе можно играть этой парой не имея ни BTC, ни ETH через маржиналку под залог долларов.


И слегка подросла сложность добычи уже сейчас.
Vitaka
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