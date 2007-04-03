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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:25
Zebra написав:
В январе будет хардфорк эфира и уменьшение вознаграждение за блок с 3 до 2 эфиров.
Пара ETH/BTC явно начала движение основываясь на этом аргументе.
Кстати на битфинексе можно играть этой парой не имея ни BTC, ни ETH через маржиналку под залог долларов.
И слегка подросла сложность добычи уже сейчас.
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Vitaka
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Додано: Нед 23 гру, 2018 11:17
Эфир 133...
Модераторы, дайте Зебре медаль, плз.
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airmax78
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