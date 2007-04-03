И слегка подросла сложность добычи уже сейчас.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:25
И слегка подросла сложность добычи уже сейчас.
Додано: Нед 23 гру, 2018 11:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эфир 133... Модераторы, дайте Зебре медаль, плз.
Додано: Нед 23 гру, 2018 13:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Со 130 до 140 начали срабатывать расставленные ордера по эфиру. Частично зафиксируюсь, а там будет видно. Все таки рост +50-55% от средней точки закупа за неделю.
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