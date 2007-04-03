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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:25
Zebra написав:
В январе будет хардфорк эфира и уменьшение вознаграждение за блок с 3 до 2 эфиров.
Пара ETH/BTC явно начала движение основываясь на этом аргументе.
Кстати на битфинексе можно играть этой парой не имея ни BTC, ни ETH через маржиналку под залог долларов.
И слегка подросла сложность добычи уже сейчас.
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Vitaka
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Додано: Нед 23 гру, 2018 11:17
Эфир 133...
Модераторы, дайте Зебре медаль, плз.
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airmax78
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:25
Со 130 до 140 начали срабатывать расставленные ордера по эфиру. Частично зафиксируюсь, а там будет видно. Все таки рост +50-55% от средней точки закупа за неделю.
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Zebra
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Додано: Нед 23 гру, 2018 16:53
Zebra написав:
Со 130 до 140 начали срабатывать расставленные ордера по эфиру. Частично зафиксируюсь, а там будет видно. Все таки рост +50-55% от средней точки закупа за неделю.
Как на заказ, под елку.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 17:08
Zebra написав:
Эфирка прет как дурная, все как я и предполагал - шорт-сквиз. И те шорты, что на битфинексе, ИМХО, вершина айсберга. Годовалые шорты может закрывать внебиржево Уолл-стрит.
Рука тянется частично начать фиксировать прибыль, но что-то подсказывает, что вечеринка будет продолжаться.
Какой-то не естественный рост эфира по сравнению с битком.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Guineapig
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Додано: Нед 23 гру, 2018 17:13
osafly написав: Zebra написав: osafly написав:
Все притаились снова.Падает-катострофа,растет-как то подозрительно становится.Ну что,4000 судя по всему будет взято.Как долго продлится рост??Под елочку и в январе снова вниз??
Туземун главное не спугнуть
Так это что?? Типа- To the moon?? Мы тут к низам готовимся-откупаться по 2+,а оно вон как.Поход наверх ограничится 4000 или будем ползти к 4500?? Последнее-верится с трудом.Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!
140 не взято
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Guineapig
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Додано: Нед 23 гру, 2018 17:50
Guineapig написав:
Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!
140 не взято
Лучше всегда откупаться и фиксироваться немного раньше, чем предполагаемые уровни.
На битфинексе до 138 доползли, что не плохо, у меня только ордер на 138.98 не сработал.
Многие ждали 3000 по битку, но до 3000 не хватило сил, объемы сильно вырастали уже на 3200.
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Zebra
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Додано: Нед 23 гру, 2018 21:42
Zebra написав: Guineapig написав:
Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!
140 не взято
Лучше всегда откупаться и фиксироваться немного раньше, чем предполагаемые уровни.
На битфинексе до 138 доползли, что не плохо, у меня только ордер на 138.98 не сработал.
Многие ждали 3000 по битку, но до 3000 не хватило сил, объемы сильно вырастали уже на 3200.
Зебра,да не нужно очевидные вещи объяснять.........................................Я лично если не за медаль Вам,то за звание криптовалютного эксперта однозначно.И если типа 2$ не доползло.....То извините.Я бы даже внимания не обращал на такие посты.Трешка когда по Вашему будет??Вернее меньше 3-х.И будет ли?
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osafly
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Додано: Нед 23 гру, 2018 21:54
Я к сожалению лично не фанат Эфира и Ваши рекомендации и пророчества проспустил "мимо ушей" сознаюсь.Просто не люблю эту крипту и все тут,равно как и биткоин.И это...оказывается мешает делать деньги
Лично вложился в Рипл и еще в криптокорзину из 6 монет из первой 20-ки..Но она,естественно не показала такого роста,как один коин на который Вы обращали внимание(тем более,я закупался частями от 4400 до 3200...выбрав совсем не дно и не лучшую точку входа)Теперь это видно.
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osafly
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Додано: Нед 23 гру, 2018 21:59
Guineapig написав: osafly написав: Zebra написав:
Туземун главное не спугнуть
Так это что?? Типа- To the moon?? Мы тут к низам готовимся-откупаться по 2+,а оно вон как.Поход наверх ограничится 4000 или будем ползти к 4500?? Последнее-верится с трудом.Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!
140 не взято
Вам не стыдно? Зебра прогноз сделал на уровне 86. Более того, он вошел "на всю каклету".
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airmax78
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