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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1403140414051406>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 36
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
6%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
11%
4
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
67%
24
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:25

  Zebra написав:В январе будет хардфорк эфира и уменьшение вознаграждение за блок с 3 до 2 эфиров.
Пара ETH/BTC явно начала движение основываясь на этом аргументе.

Кстати на битфинексе можно играть этой парой не имея ни BTC, ни ETH через маржиналку под залог долларов.


И слегка подросла сложность добычи уже сейчас.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир 133... :shock: Модераторы, дайте Зебре медаль, плз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Со 130 до 140 начали срабатывать расставленные ордера по эфиру. Частично зафиксируюсь, а там будет видно. Все таки рост +50-55% от средней точки закупа за неделю.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:53

  Zebra написав:Со 130 до 140 начали срабатывать расставленные ордера по эфиру. Частично зафиксируюсь, а там будет видно. Все таки рост +50-55% от средней точки закупа за неделю.

Как на заказ, под елку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:08

  Zebra написав:Эфирка прет как дурная, все как я и предполагал - шорт-сквиз. И те шорты, что на битфинексе, ИМХО, вершина айсберга. Годовалые шорты может закрывать внебиржево Уолл-стрит.

Рука тянется частично начать фиксировать прибыль, но что-то подсказывает, что вечеринка будет продолжаться.

Какой-то не естественный рост эфира по сравнению с битком.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:13

  osafly написав:
  Zebra написав:
  osafly написав:Все притаились снова.Падает-катострофа,растет-как то подозрительно становится.Ну что,4000 судя по всему будет взято.Как долго продлится рост??Под елочку и в январе снова вниз??

Туземун главное не спугнуть


Так это что?? Типа- To the moon?? Мы тут к низам готовимся-откупаться по 2+,а оно вон как.Поход наверх ограничится 4000 или будем ползти к 4500?? Последнее-верится с трудом.Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!

140 не взято
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:50

  Guineapig написав:Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!
140 не взято

Лучше всегда откупаться и фиксироваться немного раньше, чем предполагаемые уровни.
На битфинексе до 138 доползли, что не плохо, у меня только ордер на 138.98 не сработал.

Многие ждали 3000 по битку, но до 3000 не хватило сил, объемы сильно вырастали уже на 3200.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:42

  Zebra написав:
  Guineapig написав:Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!
140 не взято

Лучше всегда откупаться и фиксироваться немного раньше, чем предполагаемые уровни.
На битфинексе до 138 доползли, что не плохо, у меня только ордер на 138.98 не сработал.

Многие ждали 3000 по битку, но до 3000 не хватило сил, объемы сильно вырастали уже на 3200.


Зебра,да не нужно очевидные вещи объяснять.........................................Я лично если не за медаль Вам,то за звание криптовалютного эксперта однозначно.И если типа 2$ не доползло.....То извините.Я бы даже внимания не обращал на такие посты.Трешка когда по Вашему будет??Вернее меньше 3-х.И будет ли?
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:54

Я к сожалению лично не фанат Эфира и Ваши рекомендации и пророчества проспустил "мимо ушей" сознаюсь.Просто не люблю эту крипту и все тут,равно как и биткоин.И это...оказывается мешает делать деньги :D Лично вложился в Рипл и еще в криптокорзину из 6 монет из первой 20-ки..Но она,естественно не показала такого роста,как один коин на который Вы обращали внимание(тем более,я закупался частями от 4400 до 3200...выбрав совсем не дно и не лучшую точку входа)Теперь это видно.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:59

  Guineapig написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:Туземун главное не спугнуть


Так это что?? Типа- To the moon?? Мы тут к низам готовимся-откупаться по 2+,а оно вон как.Поход наверх ограничится 4000 или будем ползти к 4500?? Последнее-верится с трудом.Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!

140 не взято

Вам не стыдно? Зебра прогноз сделал на уровне 86. Более того, он вошел "на всю каклету".
airmax78
 
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