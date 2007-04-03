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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 гру, 2018 22:36
airmax78
Вы бы мой пост удалили бы из цитирования...пожалуйста-потому как он не имеет в цитате ни малейшего отношения к реальности.А то складывается впечатление,что я пишу,будто 140 не взято.Я как раз бы хотел дистанцироваться от таких вот..."претензий" к человеку,который был точен как никто из нас
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osafly
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