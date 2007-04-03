RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1403140414051406

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 36
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
6%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
11%
4
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
67%
24
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:36

airmax78
Вы бы мой пост удалили бы из цитирования...пожалуйста-потому как он не имеет в цитате ни малейшего отношения к реальности.А то складывается впечатление,что я пишу,будто 140 не взято.Я как раз бы хотел дистанцироваться от таких вот..."претензий" к человеку,который был точен как никто из нас :-)
osafly
 
Повідомлень: 80
З нами з: 29.05.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:31

  osafly написав:
  Zebra написав:
  Guineapig написав:Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!
140 не взято

Лучше всегда откупаться и фиксироваться немного раньше, чем предполагаемые уровни.
На битфинексе до 138 доползли, что не плохо, у меня только ордер на 138.98 не сработал.

Многие ждали 3000 по битку, но до 3000 не хватило сил, объемы сильно вырастали уже на 3200.


Зебра,да не нужно очевидные вещи объяснять.........................................Я лично если не за медаль Вам,то за звание криптовалютного эксперта однозначно.И если типа 2$ не доползло.....То извините.Я бы даже внимания не обращал на такие посты.Трешка когда по Вашему будет??Вернее меньше 3-х.И будет ли?

В следующем году будет ниже 3000. Ожидаю весной. Но это все не точно, может летом.
Хомки поймут, что нового туземуна не будет и рынок снова начнет сползать.
При цене $4000 за биткоин, ежедневно добывается монет на $7.2 млн. Это не мало. За год получается почти $3 млрд за циферки на экране нужно отдать майнерам. А еще комиссионные бирж, которые ежедневно выкачивают с рынка по $10-20 млн (или $3.6-7.2 млрд за год). А остальные монеты добыча, еще десяток млн долларов в день. Поэтому капитализация сдулась с $800 млрд до $100 млрд.

По эфиру шел планомерный слив владельцами ICO вытянутых денег в 2017 году с хомок на протяжении 2018 года, монета упала чуть ли не в 20 раз. Не нужно быть экспертом, что отстрел будет, когда все ICO сольются. Даже если кто то купил эфир по 1400 баксов за штуку. На 100 баксах вложив еще раз 1400 баксов (или ту же сумму), среднее получится 160 баксов. Так что я не верю в вечные падения более одного порядка, т.к. на таких масштабах отлично работает усреднение. Упадет в 10 раз - докупаешь на ту же сумму. Упадет в 100 раз, еще на ту же сумму. Откатится в 5 раз от падения в 100 раз, получишь 2-3 "икса".
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 21.09.12
Подякував: 483 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:53

Воскресный шортрид: https://www.bloomberg.com/amp/news/arti ... oin-dreams

В двух словах: инвестбанки и их клиенты, вопреки ожиданиям адептов, положили болт на криптовалюты. В общем Голдман не скупается, вопреки мантрам Козака.
airmax78
 
Повідомлень: 27250
З нами з: 25.10.12
Подякував: 706 раз.
Подякували: 3022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 03:54

  Zebra написав:В следующем году будет ниже 3000. Ожидаю весной. Но это все не точно, может летом.

Как думаете,сейчас как раз время сливать, или еще стоит чуть подождать?
Tegularius
 
Повідомлень: 759
З нами з: 11.02.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1403140414051406
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 7244, 7245, 7246
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
72457 171390168
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 01:28
Guineapig
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1383516
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 39977
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.