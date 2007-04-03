Додано: Нед 23 гру, 2018 23:31

osafly написав: Zebra написав: Guineapig написав: Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!

140 не взято Сливаться по "Зебраному" эфиру в 140,если...доползет?!140 не взято

Лучше всегда откупаться и фиксироваться немного раньше, чем предполагаемые уровни.

На битфинексе до 138 доползли, что не плохо, у меня только ордер на 138.98 не сработал.



Многие ждали 3000 по битку, но до 3000 не хватило сил, объемы сильно вырастали уже на 3200. Лучше всегда откупаться и фиксироваться немного раньше, чем предполагаемые уровни.На битфинексе до 138 доползли, что не плохо, у меня только ордер на 138.98 не сработал.Многие ждали 3000 по битку, но до 3000 не хватило сил, объемы сильно вырастали уже на 3200.



Зебра,да не нужно очевидные вещи объяснять.........................................Я лично если не за медаль Вам,то за звание криптовалютного эксперта однозначно.И если типа 2$ не доползло.....То извините.Я бы даже внимания не обращал на такие посты.Трешка когда по Вашему будет??Вернее меньше 3-х.И будет ли? Зебра,да не нужно очевидные вещи объяснять.........................................Я лично если не за медаль Вам,то за звание криптовалютного эксперта однозначно.И если типа 2$ не доползло.....То извините.Я бы даже внимания не обращал на такие посты.Трешка когда по Вашему будет??Вернее меньше 3-х.И будет ли?

В следующем году будет ниже 3000. Ожидаю весной. Но это все не точно, может летом.Хомки поймут, что нового туземуна не будет и рынок снова начнет сползать.При цене $4000 за биткоин, ежедневно добывается монет на $7.2 млн. Это не мало. За год получается почти $3 млрд за циферки на экране нужно отдать майнерам. А еще комиссионные бирж, которые ежедневно выкачивают с рынка по $10-20 млн (или $3.6-7.2 млрд за год). А остальные монеты добыча, еще десяток млн долларов в день. Поэтому капитализация сдулась с $800 млрд до $100 млрд.По эфиру шел планомерный слив владельцами ICO вытянутых денег в 2017 году с хомок на протяжении 2018 года, монета упала чуть ли не в 20 раз. Не нужно быть экспертом, что отстрел будет, когда все ICO сольются. Даже если кто то купил эфир по 1400 баксов за штуку. На 100 баксах вложив еще раз 1400 баксов (или ту же сумму), среднее получится 160 баксов. Так что я не верю в вечные падения более одного порядка, т.к. на таких масштабах отлично работает усреднение. Упадет в 10 раз - докупаешь на ту же сумму. Упадет в 100 раз, еще на ту же сумму. Откатится в 5 раз от падения в 100 раз, получишь 2-3 "икса".