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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
гарна свічка стрільнула на ексмо на ефір, як чуть було не обдєлався, коли пішло ракєтой ввєрх ... нажите чєсним трудом чуть не улетіло... але дякуючи Богу вернулось
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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