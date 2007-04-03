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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:28
гарна свічка стрільнула на ексмо на ефір, як чуть було не обдєлався, коли пішло ракєтой ввєрх ... нажите чєсним трудом чуть не улетіло... але дякуючи Богу вернулось
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 19:59
Zebra написав:
160 - вышел полностью, надоело следить за ценой. На RSI по дневке перекупленность.
Профит около 70%. Моя цель запланированная по сути достигнута, дальше без меня.
Откупаться буду ниже. Возможно на 115-125.
Аплодируем стоя.
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