Додано: Пон 24 гру, 2018 18:28

гарна свічка стрільнула на ексмо на ефір, як чуть було не обдєлався, коли пішло ракєтой ввєрх ... нажите чєсним трудом чуть не улетіло... але дякуючи Богу вернулось

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.