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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
гарна свічка стрільнула на ексмо на ефір, як чуть було не обдєлався, коли пішло ракєтой ввєрх ... нажите чєсним трудом чуть не улетіло... але дякуючи Богу вернулось
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 24 гру, 2018 19:59
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:57
Zebra,извините конечно за нескромный вопрос.Но эту тему читал с самого начала,но не помню чтоб Вы или кто то другой посоветовали лучший способ выхода в фиат.Модератор наш "безликий" единственно давал номальную схему с биржей CEX.работающую с фиатом Но они "гав-ноеды" жуткие-блокируют счета и пр.негаразды и нервы людям делают.Чем лучше всего пользоваться на Ваш взгляд,чтоб в то же время не привлекать внимание "санитаров" из финмониторинга и налоговой.Обменкой Бестчендж?? Или Ваш Битфинекс отлично с этим справляется? Если наши Куна или BTC то типа зачисление на карту происходит от Юр лица..и может быть чревато излишним вниманием банка и органов..?? Я уже не говорю о долларовых зачисления из за рубежа.Или пофик??Не подскажите более-менее рабочую схему.Думаю не только мне,но и другим людям будет чему поучиться.Спасибо.
Додано: Вів 25 гру, 2018 07:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рождественская ночь закончилась. Карета снова превращается в тыкву. Еще раз аплодируем Зебре.
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Здается эфир готовится вверх
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зашел на 100% в эфир по 130 (на эксмо бы минимум 128). Эх, надо было вчера зебру слушать, сейчас бы уже +20% имел бы.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Чистое ИМХО: ICO скорее мертвы чем живы. Для чего еще сейчас нужен Эфир? Что может создать на него большой спрос? За счет чего собираемся расти?
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:31
Додано: Сер 26 гру, 2018 00:46
В январе 2019 награду за блок уменьшают.
Потом переход с POW на POS.
главное чтобы технологию реально реализовывали, например
так что изучайте язык Solidity
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