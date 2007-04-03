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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1404140514061407

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 36
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
6%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
11%
4
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
67%
24
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

гарна свічка стрільнула на ексмо на ефір, як чуть було не обдєлався, коли пішло ракєтой ввєрх ... нажите чєсним трудом чуть не улетіло... але дякуючи Богу вернулось
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:59

  Zebra написав:160 - вышел полностью, надоело следить за ценой. На RSI по дневке перекупленность.
Профит около 70%. Моя цель запланированная по сути достигнута, дальше без меня.
Откупаться буду ниже. Возможно на 115-125.

Аплодируем стоя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:57

  Zebra написав:
  clientage написав:
  Zebra написав:160 - вышел полностью, надоело следить за ценой. На RSI по дневке перекупленность.
Профит около 70%. Моя цель запланированная по сути достигнута, дальше без меня.
Откупаться буду ниже. Возможно на 110-120.

А вы из эфира в биток вышли или в фиат? А то я вот из рипла выскочил в биток и... незнаю, шо дальше делать. Наблюдаю :)

Вышел в фиат.
Выход в биток тоже рассматривал, но пока что не верю в его взрывной рост.
Им надо будет закупаться весной-летом 2019 года, впереди в 2020 уполовинивание вознаграждения за блок, и будет точно то же что сейчас с эфиром. Хомки начнут закупаться в преддверии.

http://www.bitcoinblockhalf.com/

Zebra,извините конечно за нескромный вопрос.Но эту тему читал с самого начала,но не помню чтоб Вы или кто то другой посоветовали лучший способ выхода в фиат.Модератор наш "безликий" единственно давал номальную схему с биржей CEX.работающую с фиатом Но они "гав-ноеды" жуткие-блокируют счета и пр.негаразды и нервы людям делают.Чем лучше всего пользоваться на Ваш взгляд,чтоб в то же время не привлекать внимание "санитаров" из финмониторинга и налоговой.Обменкой Бестчендж?? Или Ваш Битфинекс отлично с этим справляется? Если наши Куна или BTC то типа зачисление на карту происходит от Юр лица..и может быть чревато излишним вниманием банка и органов..?? Я уже не говорю о долларовых зачисления из за рубежа.Или пофик??Не подскажите более-менее рабочую схему.Думаю не только мне,но и другим людям будет чему поучиться.Спасибо.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 07:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рождественская ночь закончилась. Карета снова превращается в тыкву. Еще раз аплодируем Зебре.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Здается эфир готовится вверх
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зашел на 100% в эфир по 130 (на эксмо бы минимум 128). Эх, надо было вчера зебру слушать, сейчас бы уже +20% имел бы.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Чистое ИМХО: ICO скорее мертвы чем живы. Для чего еще сейчас нужен Эфир? Что может создать на него большой спрос? За счет чего собираемся расти?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:48

airmax78
Обсуждалось на прошлой странице.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:31

  Витаха написав:airmax78
Обсуждалось на прошлой странице.

Что ICO слились и вырастет сложность? Но спрос-то упал и вряд ли вырастет в ближайшее время.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 00:46

  airmax78 написав:Чистое ИМХО: ICO скорее мертвы чем живы. Для чего еще сейчас нужен Эфир? Что может создать на него большой спрос? За счет чего собираемся расти?

В январе 2019 награду за блок уменьшают.
Потом переход с POW на POS.

главное чтобы технологию реально реализовывали, например
https://www.sberbank.ru/ru/press_center ... &type=NEWS
так что изучайте язык Solidity :mrgreen:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solidity
maza5
 
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