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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1405140614071408

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 36
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
6%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
11%
4
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
67%
24
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 01:40

  maza5 написав:
  airmax78 написав:Чистое ИМХО: ICO скорее мертвы чем живы. Для чего еще сейчас нужен Эфир? Что может создать на него большой спрос? За счет чего собираемся расти?

В январе 2019 награду за блок уменьшают.
Потом переход с POW на POS.

главное чтобы технологию реально реализовывали, например
https://www.sberbank.ru/ru/press_center ... &type=NEWS
так что изучайте язык Solidity :mrgreen:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solidity

У технологии есть недостаток: правки ошибок в коде контракта - нет. Периодически какие то уязвимости находят, решить которые становится без хардфорка невыполнимой задачей.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:22

  Витаха написав:Зашел на 100% в эфир по 130 (на эксмо бы минимум 128). Эх, надо было вчера зебру слушать, сейчас бы уже +20% имел бы.


Выпрыгнули или остались?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:41

Вышел 135 и снова зашел 130. Фигня а не рост эфира. Посмотрю куда биток двинет, если что выпрыгну.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:20

Кто-то может подсказать по бирже bitfinex. Насколько я понимаю, там повышенные риски. Смотрю кпиптовалюты стабильно выше 3% чем на других площадках. Почему никто не использует арбитраж между биржами, которые будут приносить больше 2% прибыли? То есть риски данной площадке оцениваются выше.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Бывалый написав:Почему никто не использует арбитраж между биржами, которые будут приносить больше 2% прибыли?

Главная проблема - перегнать между биржами фиат или его эквивалент
Faceless
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