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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 01:40
У технологии есть недостаток: правки ошибок в коде контракта - нет. Периодически какие то уязвимости находят, решить которые становится без хардфорка невыполнимой задачей.
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Zebra
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:22
Витаха написав:
Зашел на 100% в эфир по 130 (на эксмо бы минимум 128). Эх, надо было вчера зебру слушать, сейчас бы уже +20% имел бы.
Выпрыгнули или остались?
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Vitaka
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Додано: Чет 27 гру, 2018 10:41
Вышел 135 и снова зашел 130. Фигня а не рост эфира. Посмотрю куда биток двинет, если что выпрыгну.
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Витаха
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:20
Кто-то может подсказать по бирже bitfinex. Насколько я понимаю, там повышенные риски. Смотрю кпиптовалюты стабильно выше 3% чем на других площадках. Почему никто не использует арбитраж между биржами, которые будут приносить больше 2% прибыли? То есть риски данной площадке оцениваются выше.
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Бывалый
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:27
Бывалый написав:
Почему никто не использует арбитраж между биржами, которые будут приносить больше 2% прибыли?
Главная проблема - перегнать между биржами фиат или его эквивалент
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Faceless
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