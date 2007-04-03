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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1406140714081409

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 37
1) дно вже було пройдено
5%
2
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
11%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
3%
1
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
65%
24
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Уже НЕ 115
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:52

звичайна вже традиційна крипто-пятніца :)

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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я думал при откате к 115-125 будут те же самые объемы торгов, но как то все стихает. Больше похоже что где то рядом будем в боковике.

Рынок должен передохнуть после такого бурного падения и роста.
Треугольник формироваться, возможно восходящий по эфиру, под хардфорк.
Но это не точно)))
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ахахаха :) А вот и вспенилося... Или вынос шортистов под белы ручки.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:14

  Vitaka написав:Ахахаха :) А вот и вспенилося... Или вынос шортистов под белы ручки.

Предполагаемые уровни отыграли, но я вне рынка, не хочу на НГ сидеть и заглядывать в смартфон :x

Весной 2019 уже можно по серьезному начинать набирать котлету в биткоине в расчете на май 2020 года.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:33

  Бывалый написав:Кто-то может подсказать по бирже bitfinex. Насколько я понимаю, там повышенные риски. Смотрю кпиптовалюты стабильно выше 3% чем на других площадках. Почему никто не использует арбитраж между биржами, которые будут приносить больше 2% прибыли? То есть риски данной площадке оцениваются выше.

на битфинексе цена в долларах, на большинстве других бирж в тезере usdt, его курс пляшет 1,01-1,04. сам биток тоже пляшет ))
кроме того снятие долго и недешево:
(минимальный размер комиссии - 20$). Стандартная операция по снятию средств занимает до 5-15 дней.
baffet
 
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