Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:41
Уже НЕ 115
Vitaka
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:52
звичайна вже традиційна крипто-пятніца
красная
http://prntscr.com/m0j3g8
greenozon
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:18
Я думал при откате к 115-125 будут те же самые объемы торгов, но как то все стихает. Больше похоже что где то рядом будем в боковике.
Рынок должен передохнуть после такого бурного падения и роста. Треугольник формироваться, возможно восходящий по эфиру, под хардфорк. Но это не точно)))
Zebra
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:53
Ахахаха
А вот и вспенилося... Или вынос шортистов под белы ручки.
Vitaka
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:14
Vitaka написав:
Ахахаха
А вот и вспенилося... Или вынос шортистов под белы ручки.
Предполагаемые уровни отыграли, но я вне рынка, не хочу на НГ сидеть и заглядывать в смартфон
Весной 2019 уже можно по серьезному начинать набирать котлету в биткоине в расчете на май 2020 года.
Zebra
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:33
Бывалый написав:
Кто-то может подсказать по бирже bitfinex. Насколько я понимаю, там повышенные риски. Смотрю кпиптовалюты стабильно выше 3% чем на других площадках. Почему никто не использует арбитраж между биржами, которые будут приносить больше 2% прибыли? То есть риски данной площадке оцениваются выше.
на битфинексе цена в долларах, на большинстве других бирж в тезере usdt, его курс пляшет 1,01-1,04. сам биток тоже пляшет ))
кроме того снятие долго и недешево:
(минимальный размер комиссии - 20$). Стандартная операция по снятию средств занимает до 5-15 дней.
baffet
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