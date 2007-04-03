Бывалый написав:Кто-то может подсказать по бирже bitfinex. Насколько я понимаю, там повышенные риски. Смотрю кпиптовалюты стабильно выше 3% чем на других площадках. Почему никто не использует арбитраж между биржами, которые будут приносить больше 2% прибыли? То есть риски данной площадке оцениваются выше.
на битфинексе цена в долларах, на большинстве других бирж в тезере usdt, его курс пляшет 1,01-1,04. сам биток тоже пляшет )) кроме того снятие долго и недешево:
(минимальный размер комиссии - 20$). Стандартная операция по снятию средств занимает до 5-15 дней.
Просто я думаю там проблемы с надежностью. Вот что стоит к примеру конторе типа Голдманов, посадить чиловечка и делать арбитраж, вместе с 20 долларами это все влазит в 1% расходов на операции и вывод. Ан нет смелых или биржа пыл смельчакам обламала разница держится не первый месяц. Получается что рынок так дал оценку этой бирже.
Бывалый написав:Просто я думаю там проблемы с надежностью. Вот что стоит к примеру конторе типа Голдманов, посадить чиловечка и делать арбитраж, вместе с 20 долларами это все влазит в 1% расходов на операции и вывод. Ан нет смелых или биржа пыл смельчакам обламала разница держится не первый месяц. Получается что рынок так дал оценку этой бирже.
может и надежность, битфинекс из ранее лидеров ныне еле в топ10 входит. но как по мне просто шкурка выделки не стоит.