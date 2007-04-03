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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1407140814091410

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 38
1) дно вже було пройдено
5%
2
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
11%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
3%
1
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
66%
25
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 06:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Красивая была сопля :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шановни! С Наступающим! :)
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Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все... Мишки в этом году выдохлись. Совсем чуть-чуть не хватило. Проиграл я спор Искателю и придется мне теперь наблюдать за этой веткой со стороны.
С Новым годом всех!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:18

  airmax78 написав:Все... Мишки в этом году выдохлись. Совсем чуть-чуть не хватило. Проиграл я спор Искателю и придется мне теперь наблюдать за этой веткой со стороны.
С Новым годом всех!

И надолго сие наказание?
Vitaka
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