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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 06:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Красивая была сопля
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все... Мишки в этом году выдохлись. Совсем чуть-чуть не хватило. Проиграл я спор Искателю и придется мне теперь наблюдать за этой веткой со стороны.
С Новым годом всех!
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:18
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