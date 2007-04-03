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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Vitaka
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Додано: Пон 31 гру, 2018 11:53
Все... Мишки в этом году выдохлись. Совсем чуть-чуть не хватило. Проиграл я спор Искателю и придется мне теперь наблюдать за этой веткой со стороны.
С Новым годом всех!
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airmax78
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Додано: Пон 31 гру, 2018 13:18
airmax78 написав:
Все... Мишки в этом году выдохлись. Совсем чуть-чуть не хватило. Проиграл я спор Искателю и придется мне теперь наблюдать за этой веткой со стороны.
С Новым годом всех!
И надолго сие наказание?
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Vitaka
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:33
Vitaka написав: airmax78 написав:
Все... Мишки в этом году выдохлись. Совсем чуть-чуть не хватило. Проиграл я спор Искателю и придется мне теперь наблюдать за этой веткой со стороны.
С Новым годом всех!
И надолго сие наказание?
До момента пока не будет намайнен последний бетховен. Т.е., считайте, навечно.
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airmax78
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:35
Да, но если все-таки в ближайшие месяц-два биткоин упадет до 3000 - я вернусь.
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airmax78
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