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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 06:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Красивая была сопля
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все... Мишки в этом году выдохлись. Совсем чуть-чуть не хватило. Проиграл я спор Искателю и придется мне теперь наблюдать за этой веткой со стороны.
С Новым годом всех!
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:18
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:33
До момента пока не будет намайнен последний бетховен. Т.е., считайте, навечно.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да, но если все-таки в ближайшие месяц-два биткоин упадет до 3000 - я вернусь.
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:05
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток уже выпиль и чудит?
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:40
Додано: Вів 01 січ, 2019 16:56
На всё есть вероятность.Подавляющее большинство видят сейчас коррекцию от последнего мощного падения с последующим обновлением лоя.Но это 80-90% вероятности.Тут совпадают разволновки и фибы, плюс пгип если случится как раз выполнит коррекцию.Смущает как всегда то. что уже блин ленивый только не видит этот пгип и не знает что идём на 5 с последующим 2-3.Поэтому есть 10% вероятности что рынок сделает по иному.Вариантов масса, можно сходить и на 8 а потом на 1,5.Никто не знает...Наша задача в трейдинге брать хотя бы часть движения.А вот хомякам сложно.
С НГ криптоэнтузиасты, удачи и прибылей вам.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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