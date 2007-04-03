Vitl написав:
На всё есть вероятность.Подавляющее большинство видят сейчас коррекцию от последнего мощного падения с последующим обновлением лоя.Но это 80-90% вероятности.Тут совпадают разволновки и фибы, плюс пгип если случится как раз выполнит коррекцию.Смущает как всегда то. что уже блин ленивый только не видит этот пгип и не знает что идём на 5 с последующим 2-3.Поэтому есть 10% вероятности что рынок сделает по иному.Вариантов масса, можно сходить и на 8 а потом на 1,5.Никто не знает...Наша задача в трейдинге брать хотя бы часть движения.А вот хомякам сложно.
С НГ криптоэнтузиасты, удачи и прибылей вам.
Вероятности есть, но рынок дохлый, обьемы рисуются только за счет Тезера, которого 1.8 млрд, а торгуется ежедневно ботами на 4-6 млрд.
Все будет как в 2015 году, продолжение даунтренда. Психология толпы не поменялась.
Пузыри сдуются, и больше не стреляют какое то время. Что по биткоину, что по золоту.
Для всего есть свои таймфреймы. Стрельнуть могут только отдельные монеты. Для биткоина нужен больший траймфрейм. 2020 год - уполовинивание - неплохое начало. А раньше - нет.
Я на протяжении 2018 года утверждал, что сдуемся. И сдулись по капитализации с $800 до $100 млрд. Ну не мог рынок ежедневно кормить на $100-200 млн майнеров за новые монеты и биржи комиссионными при тех ценах. Все устаканивается.
P.S. О дохлости рынка сужу по украинским ценам на монеты, они почти на 10% ниже мировых. Не могу вывести прибыль с эфира, расставаться с таким дисконтом, жаба душит.
Ликвидности нет. Где эти предприимчивые институционалы? Заходите на украинский рынок с инвестициями, меняйте их на гривну и скупайте биткоин, имейте 10% на старте. Такого в 2017 году растущем не было. Это подтверждает - потерян интерес к криптовалютам, догрызается то, что есть.