RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1408140914101411

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 38
1) дно вже було пройдено
5%
2
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
11%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
3%
1
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
66%
25
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:20

  Vitl написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Да, но если все-таки в ближайшие месяц-два биткоин упадет до 3000 - я вернусь.

Весной будет еще ниже.


На всё есть вероятность.Подавляющее большинство видят сейчас коррекцию от последнего мощного падения с последующим обновлением лоя.Но это 80-90% вероятности.Тут совпадают разволновки и фибы, плюс пгип если случится как раз выполнит коррекцию.Смущает как всегда то. что уже блин ленивый только не видит этот пгип и не знает что идём на 5 с последующим 2-3.Поэтому есть 10% вероятности что рынок сделает по иному.Вариантов масса, можно сходить и на 8 а потом на 1,5.Никто не знает...Наша задача в трейдинге брать хотя бы часть движения.А вот хомякам сложно.
С НГ криптоэнтузиасты, удачи и прибылей вам.

Вероятности есть, но рынок дохлый, обьемы рисуются только за счет Тезера, которого 1.8 млрд, а торгуется ежедневно ботами на 4-6 млрд.

Все будет как в 2015 году, продолжение даунтренда. Психология толпы не поменялась.
Пузыри сдуются, и больше не стреляют какое то время. Что по биткоину, что по золоту.
Для всего есть свои таймфреймы. Стрельнуть могут только отдельные монеты. Для биткоина нужен больший траймфрейм. 2020 год - уполовинивание - неплохое начало. А раньше - нет.

Я на протяжении 2018 года утверждал, что сдуемся. И сдулись по капитализации с $800 до $100 млрд. Ну не мог рынок ежедневно кормить на $100-200 млн майнеров за новые монеты и биржи комиссионными при тех ценах. Все устаканивается.

P.S. О дохлости рынка сужу по украинским ценам на монеты, они почти на 10% ниже мировых. Не могу вывести прибыль с эфира, расставаться с таким дисконтом, жаба душит.
Ликвидности нет. Где эти предприимчивые институционалы? Заходите на украинский рынок с инвестициями, меняйте их на гривну и скупайте биткоин, имейте 10% на старте. Такого в 2017 году растущем не было. Это подтверждает - потерян интерес к криптовалютам, догрызается то, что есть.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6526
З нами з: 21.09.12
Подякував: 484 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:27

Zebra

так речь не о развороте тренда. а о том. что пока непонятно куда в коррекции вверх запрыгнем.обидно будет слиться па 5 с расчётом ухода вниз.А если на 7-8 отпрыгнем.То что пока не на чем ехать вверх то понятно.Сейчас задача или брать движения или просто увеличивать колво монеток для слива в лучшие времена.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 14997
З нами з: 04.05.10
Подякував: 716 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:32

Zebra
Где эти предприимчивые институционалы?

Если кто ещё не читал, то баккт перенесли на неопределённое время.И вообще все эти новостные вбросы про итф и баккт это пурга для загона аленей.Институционалы не в состоянии набрать хороший запас монет для дальнейшей спекуляции, т к их не продают в таком нужном колве.Поэтому набор позиции будет растянут так как ты примерно и пишешь - на год-два.
ПС битфинекс 7го числа делает техработы, кто там торгует займите надлежащую позицию.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 14997
З нами з: 04.05.10
Подякував: 716 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1408140914101411
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 7348, 7349, 7350
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
73495 171617485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 січ, 2019 18:43
дядя Caша
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1386142
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 40093
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.