airmax78 написав:Да, но если все-таки в ближайшие месяц-два биткоин упадет до 3000 - я вернусь.
Весной будет еще ниже.
На всё есть вероятность.Подавляющее большинство видят сейчас коррекцию от последнего мощного падения с последующим обновлением лоя.Но это 80-90% вероятности.Тут совпадают разволновки и фибы, плюс пгип если случится как раз выполнит коррекцию.Смущает как всегда то. что уже блин ленивый только не видит этот пгип и не знает что идём на 5 с последующим 2-3.Поэтому есть 10% вероятности что рынок сделает по иному.Вариантов масса, можно сходить и на 8 а потом на 1,5.Никто не знает...Наша задача в трейдинге брать хотя бы часть движения.А вот хомякам сложно. С НГ криптоэнтузиасты, удачи и прибылей вам.
Вероятности есть, но рынок дохлый, обьемы рисуются только за счет Тезера, которого 1.8 млрд, а торгуется ежедневно ботами на 4-6 млрд.
Все будет как в 2015 году, продолжение даунтренда. Психология толпы не поменялась. Пузыри сдуются, и больше не стреляют какое то время. Что по биткоину, что по золоту. Для всего есть свои таймфреймы. Стрельнуть могут только отдельные монеты. Для биткоина нужен больший траймфрейм. 2020 год - уполовинивание - неплохое начало. А раньше - нет.
Я на протяжении 2018 года утверждал, что сдуемся. И сдулись по капитализации с $800 до $100 млрд. Ну не мог рынок ежедневно кормить на $100-200 млн майнеров за новые монеты и биржи комиссионными при тех ценах. Все устаканивается.
P.S. О дохлости рынка сужу по украинским ценам на монеты, они почти на 10% ниже мировых. Не могу вывести прибыль с эфира, расставаться с таким дисконтом, жаба душит. Ликвидности нет. Где эти предприимчивые институционалы? Заходите на украинский рынок с инвестициями, меняйте их на гривну и скупайте биткоин, имейте 10% на старте. Такого в 2017 году растущем не было. Это подтверждает - потерян интерес к криптовалютам, догрызается то, что есть.
так речь не о развороте тренда. а о том. что пока непонятно куда в коррекции вверх запрыгнем.обидно будет слиться па 5 с расчётом ухода вниз.А если на 7-8 отпрыгнем.То что пока не на чем ехать вверх то понятно.Сейчас задача или брать движения или просто увеличивать колво монеток для слива в лучшие времена.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Если кто ещё не читал, то баккт перенесли на неопределённое время.И вообще все эти новостные вбросы про итф и баккт это пурга для загона аленей.Институционалы не в состоянии набрать хороший запас монет для дальнейшей спекуляции, т к их не продают в таком нужном колве.Поэтому набор позиции будет растянут так как ты примерно и пишешь - на год-два. ПС битфинекс 7го числа делает техработы, кто там торгует займите надлежащую позицию.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Zebra,с наступившими Вас праздниками!! А что думаете на счет уполовинивания LTC в августе этого года,это я к тому,чтоб не так долго ждать биткоиновского 2020. Стрельнет,или нет?Позицию сами будете набирать по весне по нему,или нет??Там тоже уполовинивание будет с 25 до 12.5 монет.Ваше мнение на этот счет.LTC ведь неплохая монета.Ждать 20$ и "куплять"??!!
osafly написав:Zebra,с наступившими Вас праздниками!! А что думаете на счет уполовинивания LTC в августе этого года,это я к тому,чтоб не так долго ждать биткоиновского 2020. Стрельнет,или нет?Позицию сами будете набирать по весне по нему,или нет??Там тоже уполовинивание будет с 25 до 12.5 монет.Ваше мнение на этот счет.LTC ведь неплохая монета.Ждать 20$ и "куплять"??!!