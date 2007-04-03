Додано: Вів 01 січ, 2019 18:27

Zebra



так речь не о развороте тренда. а о том. что пока непонятно куда в коррекции вверх запрыгнем.обидно будет слиться па 5 с расчётом ухода вниз.А если на 7-8 отпрыгнем.То что пока не на чем ехать вверх то понятно.Сейчас задача или брать движения или просто увеличивать колво монеток для слива в лучшие времена.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.