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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1408140914101411

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 39
1) дно вже було пройдено
5%
2
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
3%
1
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
67%
26
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:20

  Vitl написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Да, но если все-таки в ближайшие месяц-два биткоин упадет до 3000 - я вернусь.

Весной будет еще ниже.


На всё есть вероятность.Подавляющее большинство видят сейчас коррекцию от последнего мощного падения с последующим обновлением лоя.Но это 80-90% вероятности.Тут совпадают разволновки и фибы, плюс пгип если случится как раз выполнит коррекцию.Смущает как всегда то. что уже блин ленивый только не видит этот пгип и не знает что идём на 5 с последующим 2-3.Поэтому есть 10% вероятности что рынок сделает по иному.Вариантов масса, можно сходить и на 8 а потом на 1,5.Никто не знает...Наша задача в трейдинге брать хотя бы часть движения.А вот хомякам сложно.
С НГ криптоэнтузиасты, удачи и прибылей вам.

Вероятности есть, но рынок дохлый, обьемы рисуются только за счет Тезера, которого 1.8 млрд, а торгуется ежедневно ботами на 4-6 млрд.

Все будет как в 2015 году, продолжение даунтренда. Психология толпы не поменялась.
Пузыри сдуются, и больше не стреляют какое то время. Что по биткоину, что по золоту.
Для всего есть свои таймфреймы. Стрельнуть могут только отдельные монеты. Для биткоина нужен больший траймфрейм. 2020 год - уполовинивание - неплохое начало. А раньше - нет.

Я на протяжении 2018 года утверждал, что сдуемся. И сдулись по капитализации с $800 до $100 млрд. Ну не мог рынок ежедневно кормить на $100-200 млн майнеров за новые монеты и биржи комиссионными при тех ценах. Все устаканивается.

P.S. О дохлости рынка сужу по украинским ценам на монеты, они почти на 10% ниже мировых. Не могу вывести прибыль с эфира, расставаться с таким дисконтом, жаба душит.
Ликвидности нет. Где эти предприимчивые институционалы? Заходите на украинский рынок с инвестициями, меняйте их на гривну и скупайте биткоин, имейте 10% на старте. Такого в 2017 году растущем не было. Это подтверждает - потерян интерес к криптовалютам, догрызается то, что есть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:27

Zebra

так речь не о развороте тренда. а о том. что пока непонятно куда в коррекции вверх запрыгнем.обидно будет слиться па 5 с расчётом ухода вниз.А если на 7-8 отпрыгнем.То что пока не на чем ехать вверх то понятно.Сейчас задача или брать движения или просто увеличивать колво монеток для слива в лучшие времена.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:32

Zebra
Где эти предприимчивые институционалы?

Если кто ещё не читал, то баккт перенесли на неопределённое время.И вообще все эти новостные вбросы про итф и баккт это пурга для загона аленей.Институционалы не в состоянии набрать хороший запас монет для дальнейшей спекуляции, т к их не продают в таком нужном колве.Поэтому набор позиции будет растянут так как ты примерно и пишешь - на год-два.
ПС битфинекс 7го числа делает техработы, кто там торгует займите надлежащую позицию.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra,с наступившими Вас праздниками!! А что думаете на счет уполовинивания LTC в августе этого года,это я к тому,чтоб не так долго ждать биткоиновского 2020. Стрельнет,или нет?Позицию сами будете набирать по весне по нему,или нет??Там тоже уполовинивание будет с 25 до 12.5 монет.Ваше мнение на этот счет.LTC ведь неплохая монета.Ждать 20$ и "куплять"??!!
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 09:14

  osafly написав:Zebra,с наступившими Вас праздниками!! А что думаете на счет уполовинивания LTC в августе этого года,это я к тому,чтоб не так долго ждать биткоиновского 2020. Стрельнет,или нет?Позицию сами будете набирать по весне по нему,или нет??Там тоже уполовинивание будет с 25 до 12.5 монет.Ваше мнение на этот счет.LTC ведь неплохая монета.Ждать 20$ и "куплять"??!!

С праздниками,
По лайту не слежу
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

эфир хорошо отскочил от лоев. может брать?
Luzida
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:03

  Luzida написав:эфир хорошо отскочил от лоев. может брать?

Уже поздно. Цель 200 баксов - сомнительно, там долго были во флете, желающих слить будет уже на 180 вагон и тележка. Ждите нового слива. Терпение и будете вознаграждены.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:02

  Vitaka написав:Шановни! С Наступающим! :)
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Грустная свинка
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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  #<1 ... 1408140914101411
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