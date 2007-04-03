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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1409141014111412

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 39
1) дно вже було пройдено
5%
2
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
3%
1
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
67%
26
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 03:37

  Surfer написав:
  Guineapig написав:Грустная свинка

кто бы говорил


Ахахаха :) Кстати, уже повеселел мой хрюндель... Слегка.
Vitaka
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  #<1 ... 1409141014111412
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