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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 03:37
Surfer написав: Guineapig написав:
Грустная свинка
кто бы говорил
Ахахаха
Кстати, уже повеселел мой хрюндель... Слегка.
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Vitaka
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Додано: Нед 06 січ, 2019 09:03
Рост эфира скис, у битка уже и "пульса" нет. С начала отскока уже прошло 3 недели. Думаю польют скоро всё на новые минимумы.
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Витаха
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