Ахахаха Кстати, уже повеселел мой хрюндель... Слегка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 03:37
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что-то пугают последние сообщения с редита на счет Бинанс. Начали подстригать или все таки охи олухов в основном?
Додано: Нед 06 січ, 2019 09:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рост эфира скис, у битка уже и "пульса" нет. С начала отскока уже прошло 3 недели. Думаю польют скоро всё на новые минимумы.
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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