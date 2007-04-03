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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 січ, 2019 03:37
Surfer написав: Guineapig написав:
Грустная свинка
кто бы говорил
Ахахаха
Кстати, уже повеселел мой хрюндель... Слегка.
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Vitaka
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:24
Что-то пугают последние сообщения с редита на счет Бинанс. Начали подстригать или все таки охи олухов в основном? http://bittrust.org/binance
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HolyTropic
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Додано: Нед 06 січ, 2019 09:03
Рост эфира скис, у битка уже и "пульса" нет. С начала отскока уже прошло 3 недели. Думаю польют скоро всё на новые минимумы.
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Витаха
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Додано: Нед 06 січ, 2019 19:47
Витаха написав:
битка уже и "пульса" нет
угу. Думайте еще. Может до 5000 натянет.))
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:04
HolyTropic написав:
Что-то пугают последние сообщения с редита на счет Бинанс. Начали подстригать или все таки охи олухов в основном? http://bittrust.org/binance
Ссылка не активна.Вы о чем и о чем там?
Vitaka написав: Витаха написав:
Рост эфира скис, у битка уже и "пульса" нет. С начала отскока уже прошло 3 недели. Думаю польют скоро всё на новые минимумы.
Уже есть
То не пульс,то предсмертные судороги перед походом ниже "трешки"
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osafly
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