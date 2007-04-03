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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1409141014111412

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 40
1) дно вже було пройдено
5%
2
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
3%
1
7) 2250-2499
5%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
65%
26
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 03:37

  Surfer написав:
  Guineapig написав:Грустная свинка

кто бы говорил


Ахахаха :) Кстати, уже повеселел мой хрюндель... Слегка.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что-то пугают последние сообщения с редита на счет Бинанс. Начали подстригать или все таки охи олухов в основном? http://bittrust.org/binance
HolyTropic
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 09:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рост эфира скис, у битка уже и "пульса" нет. С начала отскока уже прошло 3 недели. Думаю польют скоро всё на новые минимумы.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Витаха написав:битка уже и "пульса" нет

угу. Думайте еще. Может до 5000 натянет.))
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:15

  Витаха написав:Рост эфира скис, у битка уже и "пульса" нет. С начала отскока уже прошло 3 недели. Думаю польют скоро всё на новые минимумы.


Уже есть :o
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:04

  HolyTropic написав:Что-то пугают последние сообщения с редита на счет Бинанс. Начали подстригать или все таки охи олухов в основном? http://bittrust.org/binance


Ссылка не активна.Вы о чем и о чем там?

  Vitaka написав:
  Витаха написав:Рост эфира скис, у битка уже и "пульса" нет. С начала отскока уже прошло 3 недели. Думаю польют скоро всё на новые минимумы.


Уже есть :o


То не пульс,то предсмертные судороги перед походом ниже "трешки" :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток подпрыгнул,альты не особо. Продолжаю сидеть в эфире.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:45

  Витаха написав:Биток подпрыгнул,альты не особо. Продолжаю сидеть в эфире.


Ну почему же,тот же LTC только за двое суток с 31 на 39$ Отличный рост!
osafly
 
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