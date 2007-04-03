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рынок криптовалют
Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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1
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До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?
Криптовалюты , рынок криптовалют
7.2
5
40
1) дно вже було пройдено
5%
2
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
3%
1
7) 2250-2499
5%
2
2000-2249
0
0
9) нижче 2000
65%
26
Всього голосів : 40
Додано: Пон 07 січ, 2019 03:06
Zebra написав:
Кто в битке - 4600 - сливаемся (частично)
А кто в кефире?
Vitaka
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