А кто в кефире?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 03:06
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:19
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:24
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:47
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:58
У эфира впереди 2 форка, а это приводит к росту спроса (на аптренде приводило к дикому росту спроса, сегодня - к умеренному).
Я скорее ставлю на то, что эфир пробьет 200, чем биток - 5000, не говоря уже о 6000 (речь о периоде январь-февраль).
Но если впереди - не флэт, и не рост битка, а слива, то эфир потеряет еще больше, чем биток (в процентах).
Как-то так
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