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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1410141114121413

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 40
1) дно вже було пройдено
5%
2
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
3%
1
7) 2250-2499
5%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
65%
26
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 03:06

  Zebra написав:Кто в битке - 4600 - сливаемся (частично)


А кто в кефире? :roll:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:19

  Vitaka написав:
  Zebra написав:Кто в битке - 4600 - сливаемся (частично)


А кто в кефире? :roll:

160-170 потолок ещё ж месяц назад озвучивал
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:24

  Zebra написав:
  Vitaka написав:
  Zebra написав:Кто в битке - 4600 - сливаемся (частично)


А кто в кефире? :roll:

160-170 потолок ещё ж месяц назад озвучивал


А я размечтался ~200... :oops: Сдам половину.
Зебра, битку шортить будем? Есть мысли?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:47

  Vitaka написав:А я размечтался ~200... :oops:

200 по эфиру это биток должен вернуться на 6000. Тогда были такие цены.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:58

  Zebra написав:
  Vitaka написав:А я размечтался ~200... :oops:

200 по эфиру это биток должен вернуться на 6000. Тогда были такие цены.


У эфира впереди 2 форка, а это приводит к росту спроса (на аптренде приводило к дикому росту спроса, сегодня - к умеренному).

Я скорее ставлю на то, что эфир пробьет 200, чем биток - 5000, не говоря уже о 6000 (речь о периоде январь-февраль).

Но если впереди - не флэт, и не рост битка, а слива, то эфир потеряет еще больше, чем биток (в процентах).

Как-то так
zРадио
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