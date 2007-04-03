А кто в кефире?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 03:06
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:19
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:24
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:47
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:58
У эфира впереди 2 форка, а это приводит к росту спроса (на аптренде приводило к дикому росту спроса, сегодня - к умеренному).
Я скорее ставлю на то, что эфир пробьет 200, чем биток - 5000, не говоря уже о 6000 (речь о периоде январь-февраль).
Но если впереди - не флэт, и не рост битка, а слива, то эфир потеряет еще больше, чем биток (в процентах).
Как-то так
Додано: Пон 07 січ, 2019 16:37
у эфира не форки, а апгрейд сети
а те якобы заявленные форки - это не форки, а скам под шумок, которые могут украсть ключи от кошельков
по эфиру в 200 не верю, как и в биток по 6000
200 сильнейший уровень сопротивления, там уже были большие объемы, народ думал, что поймал очередное дно, и долго торговался уровень 200 во флете, и тут такой облом
отрасли до 160-170 быстро, как и падали быстро, не было там проторговки
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