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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1410141114121413

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.2 5 40
1) дно вже було пройдено
5%
2
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
3%
1
7) 2250-2499
5%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
65%
26
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 03:06

  Zebra написав:Кто в битке - 4600 - сливаемся (частично)


А кто в кефире? :roll:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:19

  Vitaka написав:
  Zebra написав:Кто в битке - 4600 - сливаемся (частично)


А кто в кефире? :roll:

160-170 потолок ещё ж месяц назад озвучивал
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:24

  Zebra написав:
  Vitaka написав:
  Zebra написав:Кто в битке - 4600 - сливаемся (частично)


А кто в кефире? :roll:

160-170 потолок ещё ж месяц назад озвучивал


А я размечтался ~200... :oops: Сдам половину.
Зебра, битку шортить будем? Есть мысли?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:47

  Vitaka написав:А я размечтался ~200... :oops:

200 по эфиру это биток должен вернуться на 6000. Тогда были такие цены.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:58

  Zebra написав:
  Vitaka написав:А я размечтался ~200... :oops:

200 по эфиру это биток должен вернуться на 6000. Тогда были такие цены.


У эфира впереди 2 форка, а это приводит к росту спроса (на аптренде приводило к дикому росту спроса, сегодня - к умеренному).

Я скорее ставлю на то, что эфир пробьет 200, чем биток - 5000, не говоря уже о 6000 (речь о периоде январь-февраль).

Но если впереди - не флэт, и не рост битка, а слива, то эфир потеряет еще больше, чем биток (в процентах).

Как-то так
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 16:37

  zРадио написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:А я размечтался ~200... :oops:

200 по эфиру это биток должен вернуться на 6000. Тогда были такие цены.


У эфира впереди 2 форка, а это приводит к росту спроса (на аптренде приводило к дикому росту спроса, сегодня - к умеренному).

Я скорее ставлю на то, что эфир пробьет 200, чем биток - 5000, не говоря уже о 6000 (речь о периоде январь-февраль).

Но если впереди - не флэт, и не рост битка, а слива, то эфир потеряет еще больше, чем биток (в процентах).

Как-то так

у эфира не форки, а апгрейд сети
а те якобы заявленные форки - это не форки, а скам под шумок, которые могут украсть ключи от кошельков
по эфиру в 200 не верю, как и в биток по 6000
200 сильнейший уровень сопротивления, там уже были большие объемы, народ думал, что поймал очередное дно, и долго торговался уровень 200 во флете, и тут такой облом
отрасли до 160-170 быстро, как и падали быстро, не было там проторговки
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:07

  Zebra написав:у эфира не форки, а апгрейд сети
а те якобы заявленные форки - это не форки, а скам под шумок, которые могут украсть ключи от кошельков
по эфиру в 200 не верю, как и в биток по 6000
200 сильнейший уровень сопротивления, там уже были большие объемы, народ думал, что поймал очередное дно, и долго торговался уровень 200 во флете, и тут такой облом
отрасли до 160-170 быстро, как и падали быстро, не было там проторговки


Ну Callisto у ETC - тоже скамоподобный эйрдроп, но монетка неплохо росла перед ним (несмотря на то, что времена были уже не лучшие).

А эфир - может и не пробьет 200, не настаиваю. Но подойти к уровню может, если биток не подрежет.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:52

  zРадио написав:
  Zebra написав:у эфира не форки, а апгрейд сети
а те якобы заявленные форки - это не форки, а скам под шумок, которые могут украсть ключи от кошельков
по эфиру в 200 не верю, как и в биток по 6000
200 сильнейший уровень сопротивления, там уже были большие объемы, народ думал, что поймал очередное дно, и долго торговался уровень 200 во флете, и тут такой облом
отрасли до 160-170 быстро, как и падали быстро, не было там проторговки


Ну Callisto у ETC - тоже скамоподобный эйрдроп, но монетка неплохо росла перед ним (несмотря на то, что времена были уже не лучшие).

А эфир - может и не пробьет 200, не настаиваю. Но подойти к уровню может, если биток не подрежет.


При чём здесь КЛО, это реальный аирдроп.А с форками эфира ты лоханулся и схватил наживку для лохов.Форк один, без монет, улучшение протокола и всё.
Чё вы спорите об уровнях.Когда было 6000 на 200, то и соотношение было 0,029-0,03.А сейчас доходило до 0,041.Теперь просто вопрос, что быстрее сдуется или надуется.По стандартной логике эфир уже должен готовиться к падению, предфорковый рост отыгран.Но...при росте битка и всей крипты он за компанию пойдёт вверх.А уровни чтобы оценить нужно линии трендовые построить и фибы посчитать 8)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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