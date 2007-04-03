Додано: Пон 07 січ, 2019 18:50

Vitl написав: При чём здесь КЛО, это реальный аирдроп.А с форками эфира ты лоханулся и схватил наживку для лохов.Форк один, без монет, улучшение протокола и всё.

Чё вы спорите об уровнях.Когда было 6000 на 200, то и соотношение было 0,029-0,03.А сейчас доходило до 0,041.Теперь просто вопрос, что быстрее сдуется или надуется.По стандартной логике эфир уже должен готовиться к падению, предфорковый рост отыгран.Но...при росте битка и всей крипты он за компанию пойдёт вверх.А уровни чтобы оценить нужно линии трендовые построить и фибы посчитать При чём здесь КЛО, это реальный аирдроп.А с форками эфира ты лоханулся и схватил наживку для лохов.Форк один, без монет, улучшение протокола и всё.Чё вы спорите об уровнях.Когда было 6000 на 200, то и соотношение было 0,029-0,03.А сейчас доходило до 0,041.Теперь просто вопрос, что быстрее сдуется или надуется.По стандартной логике эфир уже должен готовиться к падению, предфорковый рост отыгран.Но...при росте битка и всей крипты он за компанию пойдёт вверх.А уровни чтобы оценить нужно линии трендовые построить и фибы посчитать

фактическую динамику

Я лоханулся?? Я в принципе эфир не держу. А о прогнозе его цены рассуждал, наблюдая- видно же, что тренд в паре к битку резко позитивный, и связан он только с новостями. Соответственно, повелся кто-то другой, а не яСвое ИМХО я сохраняю - на новостях о форках (псевдо-форках, если угодно) эфир к битку еще подрастет. Не исключено, что приблизится к 0,05.PS: ой не заливай про Каллисто - такой реальный, что цена сдулась на 2 порядка с момента дропа. Если под "реальным" ты имеешь в виду только техническую сторону вопроса - тогда ок, претензий нет, согласен