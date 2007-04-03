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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:24
Zebra написав: Vitaka написав: Zebra написав:
Кто в битке - 4600 - сливаемся (частично)
А кто в кефире?
160-170 потолок ещё ж месяц назад озвучивал
А я размечтался ~200...
Сдам половину.
Зебра, битку шортить будем? Есть мысли?
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Vitaka
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Додано: Пон 07 січ, 2019 14:58
Zebra написав: Vitaka написав:
А я размечтался ~200...
200 по эфиру это биток должен вернуться на 6000. Тогда были такие цены.
У эфира впереди 2 форка, а это приводит к росту спроса (на аптренде приводило к дикому росту спроса, сегодня - к умеренному).
Я скорее ставлю на то, что эфир пробьет 200, чем биток - 5000, не говоря уже о 6000 (речь о периоде январь-февраль).
Но если впереди - не флэт, и не рост битка, а слива, то эфир потеряет еще больше, чем биток (в процентах).
Как-то так
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Додано: Пон 07 січ, 2019 16:37
zРадио написав: Zebra написав: Vitaka написав:
А я размечтался ~200...
200 по эфиру это биток должен вернуться на 6000. Тогда были такие цены.
У эфира впереди 2 форка, а это приводит к росту спроса (на аптренде приводило к дикому росту спроса, сегодня - к умеренному).
Я скорее ставлю на то, что эфир пробьет 200, чем биток - 5000, не говоря уже о 6000 (речь о периоде январь-февраль).
Но если впереди - не флэт, и не рост битка, а слива, то эфир потеряет еще больше, чем биток (в процентах).
Как-то так
у эфира не форки, а апгрейд сети
а те якобы заявленные форки - это не форки, а скам под шумок, которые могут украсть ключи от кошельков
по эфиру в 200 не верю, как и в биток по 6000
200 сильнейший уровень сопротивления, там уже были большие объемы, народ думал, что поймал очередное дно, и долго торговался уровень 200 во флете, и тут такой облом
отрасли до 160-170 быстро, как и падали быстро, не было там проторговки
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:07
Zebra написав:
у эфира не форки, а апгрейд сети
а те якобы заявленные форки - это не форки, а скам под шумок, которые могут украсть ключи от кошельков
по эфиру в 200 не верю, как и в биток по 6000
200 сильнейший уровень сопротивления, там уже были большие объемы, народ думал, что поймал очередное дно, и долго торговался уровень 200 во флете, и тут такой облом
отрасли до 160-170 быстро, как и падали быстро, не было там проторговки
Ну Callisto у ETC - тоже скамоподобный эйрдроп, но монетка неплохо росла перед ним (несмотря на то, что времена были уже не лучшие).
А эфир - может и не пробьет 200, не настаиваю. Но подойти к уровню может, если биток не подрежет.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:52
zРадио написав: Zebra написав:
у эфира не форки, а апгрейд сети
а те якобы заявленные форки - это не форки, а скам под шумок, которые могут украсть ключи от кошельков
по эфиру в 200 не верю, как и в биток по 6000
200 сильнейший уровень сопротивления, там уже были большие объемы, народ думал, что поймал очередное дно, и долго торговался уровень 200 во флете, и тут такой облом
отрасли до 160-170 быстро, как и падали быстро, не было там проторговки
Ну Callisto у ETC - тоже скамоподобный эйрдроп, но монетка неплохо росла перед ним (несмотря на то, что времена были уже не лучшие).
А эфир - может и не пробьет 200, не настаиваю. Но подойти к уровню может, если биток не подрежет.
При чём здесь КЛО, это реальный аирдроп.А с форками эфира ты лоханулся и схватил наживку для лохов.Форк один, без монет, улучшение протокола и всё.
Чё вы спорите об уровнях.Когда было 6000 на 200, то и соотношение было 0,029-0,03.А сейчас доходило до 0,041.Теперь просто вопрос, что быстрее сдуется или надуется.По стандартной логике эфир уже должен готовиться к падению, предфорковый рост отыгран.Но...при росте битка и всей крипты он за компанию пойдёт вверх.А уровни чтобы оценить нужно линии трендовые построить и фибы посчитать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:50
Vitl написав:
При чём здесь КЛО, это реальный аирдроп.А с форками эфира ты лоханулся и схватил наживку для лохов.Форк один, без монет, улучшение протокола и всё.
Чё вы спорите об уровнях.Когда было 6000 на 200, то и соотношение было 0,029-0,03.А сейчас доходило до 0,041.Теперь просто вопрос, что быстрее сдуется или надуется.По стандартной логике эфир уже должен готовиться к падению, предфорковый рост отыгран.Но...при росте битка и всей крипты он за компанию пойдёт вверх.А уровни чтобы оценить нужно линии трендовые построить и фибы посчитать
Я лоханулся?? Я в принципе эфир не держу. А о прогнозе его цены рассуждал, наблюдая фактическую динамику
- видно же, что тренд в паре к битку резко позитивный, и связан он только с новостями. Соответственно, повелся кто-то другой, а не я
Свое ИМХО я сохраняю - на новостях о форках (псевдо-форках, если угодно) эфир к битку еще подрастет. Не исключено, что приблизится к 0,05.
PS: ой не заливай про Каллисто - такой реальный, что цена сдулась на 2 порядка с момента дропа. Если под "реальным" ты имеешь в виду только техническую сторону вопроса - тогда ок, претензий нет, согласен
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zРадио
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Додано: Пон 07 січ, 2019 21:10
zРадио
CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал.
По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05
умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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