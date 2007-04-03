CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал. По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.
Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.
Доброго, шановне панство! Судячи із вартості атаки 51% ТОПових шіткоїнів https://www.crypto51.app, … організатори могли вибирали між ETC, XMR і DASH, … вибрали перший можливо із-за фундаментальної недолугості проекту ...