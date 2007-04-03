CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал. По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.
Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.
Доброго, шановне панство! Судячи із вартості атаки 51% ТОПових шіткоїнів https://www.crypto51.app, … організатори могли вибирали між ETC, XMR і DASH, … вибрали перший можливо із-за фундаментальної недолугості проекту ...
CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал. По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.
Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.
Ну и хде эфир па 200, биток на БФ больше 4000.Ты написал, что не имеешь эфир.Вот я не верю и склоняюсь, что по уши в эфире и точка сидения помутила разум.И вообще что значит думаю, считаю. склоняюсь.Я например ничего не думаю, а пользуюсь идеями ирасчётами уважаемых трейдеров с многолнтним стажем.Они тоже могут ошибаться, но я высказываю их мнение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал. По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.
Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.
Ну и хде эфир па 200, биток на БФ больше 4000.Ты написал, что не имеешь эфир.Вот я не верю и склоняюсь, что по уши в эфире и точка сидения помутила разум.И вообще что значит думаю, считаю. склоняюсь.Я например ничего не думаю, а пользуюсь идеями ирасчётами уважаемых трейдеров с многолнтним стажем.Они тоже могут ошибаться, но я высказываю их мнение.
Це нормально, що є різні точки зору серед професійних трейдерів, … є ті хто в лонговій позиції, є в шортовій, хтось грає на підвищення, хтось на пониження, інакше не було б ринку, ...помиляюся всі, стоп-лосс потрібен для любої стратегії, … а висновки хто який трейдер тільки по профіту. Не прихильник сигналів від досвідчених трейдерів, але використовуючи чужі торгові стратегії потрібно мати розуміння на чому був оснований аналіз, … інакше дорога в нікуди.