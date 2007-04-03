CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал. По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.
Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.
Доброго, шановне панство! Судячи із вартості атаки 51% ТОПових шіткоїнів https://www.crypto51.app, … організатори могли вибирали між ETC, XMR і DASH, … вибрали перший можливо із-за фундаментальної недолугості проекту ...
CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал. По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.
Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.
Ну и хде эфир па 200, биток на БФ больше 4000.Ты написал, что не имеешь эфир.Вот я не верю и склоняюсь, что по уши в эфире и точка сидения помутила разум.И вообще что значит думаю, считаю. склоняюсь.Я например ничего не думаю, а пользуюсь идеями ирасчётами уважаемых трейдеров с многолнтним стажем.Они тоже могут ошибаться, но я высказываю их мнение.
ПС извини, немного резко высказался, потому что биток уже был тогда почти 4000, а эфиру до 200 очень далеко.На крипторынке всё быстро меняется, все мы это знаем.Поэтому тут будет важно что сделает рынок при походе вверх.Пока все считают что развернётся и свалится ещё сильнее.В реали может оказаться иначе, т е на туземун рынок не пойдёт, но в район битка 6-7 может так попугать...перед падением.Вот тогда альты поднимут голову и эфирчик может не только на 200 но и на 400 сходить.Просто раньше времени чего фантазировать.
Востаннє редагувалось Vitl в Вів 08 січ, 2019 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал. По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.
Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.
Ну и хде эфир па 200, биток на БФ больше 4000.Ты написал, что не имеешь эфир.Вот я не верю и склоняюсь, что по уши в эфире и точка сидения помутила разум.И вообще что значит думаю, считаю. склоняюсь.Я например ничего не думаю, а пользуюсь идеями ирасчётами уважаемых трейдеров с многолнтним стажем.Они тоже могут ошибаться, но я высказываю их мнение.
Це нормально, що є різні точки зору серед професійних трейдерів, … є ті хто в лонговій позиції, є в шортовій, хтось грає на підвищення, хтось на пониження, інакше не було б ринку, ...помиляюся всі, стоп-лосс потрібен для любої стратегії, … а висновки хто який трейдер тільки по профіту. Не прихильник сигналів від досвідчених трейдерів, але використовуючи чужі торгові стратегії потрібно мати розуміння на чому був оснований аналіз, … інакше дорога в нікуди.
CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал. По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.
Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.
Ну и хде эфир па 200, биток на БФ больше 4000.Ты написал, что не имеешь эфир.Вот я не верю и склоняюсь, что по уши в эфире и точка сидения помутила разум.И вообще что значит думаю, считаю. склоняюсь.Я например ничего не думаю, а пользуюсь идеями ирасчётами уважаемых трейдеров с многолнтним стажем.Они тоже могут ошибаться, но я высказываю их мнение.
ПС извини, немного резко высказался, потому что биток уже был тогда почти 4000, а эфиру до 200 очень далеко.На крипторынке всё быстро меняется, все мы это знаем.Поэтому тут будет важно что сделает рынок при походе вверх.Пока все считают что развернётся и свалится ещё сильнее.В реали может оказаться иначе, т е на туземун рынок не пойдёт, но в район битка 6-7 может так попугать...перед падением.Вот тогда альты поднимут голову и эфирчик может не только на 200 но и на 400 сходить.Просто раньше времени чего фантазировать.
Эфира реально нет. Но я в ИОТЕ завис - брал ее за биток, думал, что быстро прокручу с профитом, но обломался. Пока не отдаю - в минус не хочу. Она умеет туземунить - надо дождаться. Еще из альтов в портфеле держу риппл и монеро. Их брал как инвестицию, пусть лежат. Остальное - биток, частью которого торгую в фиат.
В целом я не люблю альты, особенно, которые ниже ТОП20.
Ну а за динамикой эфира слежу, так как это все-таки вторая-третья по капе монета, плюс она во многом определяет рынок ICO.