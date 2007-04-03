Додано: Вів 08 січ, 2019 12:25

zРадио написав: Vitl написав: zРадио



CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал.

По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200. CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал.По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.



Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО. Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.

Ну и хде эфир па 200, биток на БФ больше 4000.Ты написал, что не имеешь эфир.Вот я не верю и склоняюсь, что по уши в эфире и точка сидения помутила разум.И вообще что значит думаю, считаю. склоняюсь.Я например ничего не думаю, а пользуюсь идеями ирасчётами уважаемых трейдеров с многолнтним стажем.Они тоже могут ошибаться, но я высказываю их мнение.ПС извини, немного резко высказался, потому что биток уже был тогда почти 4000, а эфиру до 200 очень далеко.На крипторынке всё быстро меняется, все мы это знаем.Поэтому тут будет важно что сделает рынок при походе вверх.Пока все считают что развернётся и свалится ещё сильнее.В реали может оказаться иначе, т е на туземун рынок не пойдёт, но в район битка 6-7 может так попугать...перед падением.Вот тогда альты поднимут голову и эфирчик может не только на 200 но и на 400 сходить.Просто раньше времени чего фантазировать.