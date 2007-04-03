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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1411141214131414

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 43
1) дно вже було пройдено
7%
3
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
9%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
5%
2
7) 2250-2499
5%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
63%
27
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:33

  Vitl написав:zРадио

CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал.
По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 :!: умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.


Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:12

Доброго, шановне панство!
Судячи із вартості атаки 51% ТОПових шіткоїнів https://www.crypto51.app, … організатори могли вибирали між ETC, XMR і DASH, … вибрали перший можливо із-за фундаментальної недолугості проекту ...
Endeavour
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

До 2500, но это будет после коррекционного роста к 5000$
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По эфиру пока сбывается сценарий Витла и Зебры (медленное усыхание ЕТН/ВТС и подскоки курса вместе с битком). Слил ~60% шариков. А куда дальше кефирная дорожка заведёт - будем посмотреть :roll:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:25

  zРадио написав:
  Vitl написав:zРадио

CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал.
По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 :!: умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.


Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.


Ну и хде эфир па 200, биток на БФ больше 4000.Ты написал, что не имеешь эфир.Вот я не верю и склоняюсь, что по уши в эфире и точка сидения помутила разум.И вообще что значит думаю, считаю. склоняюсь.Я например ничего не думаю, а пользуюсь идеями ирасчётами уважаемых трейдеров с многолнтним стажем.Они тоже могут ошибаться, но я высказываю их мнение.

ПС извини, немного резко высказался, потому что биток уже был тогда почти 4000, а эфиру до 200 очень далеко.На крипторынке всё быстро меняется, все мы это знаем.Поэтому тут будет важно что сделает рынок при походе вверх.Пока все считают что развернётся и свалится ещё сильнее.В реали может оказаться иначе, т е на туземун рынок не пойдёт, но в район битка 6-7 может так попугать...перед падением.Вот тогда альты поднимут голову и эфирчик может не только на 200 но и на 400 сходить.Просто раньше времени чего фантазировать.
Востаннє редагувалось Vitl в Вів 08 січ, 2019 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:01

  Vitl написав:
  zРадио написав:
  Vitl написав:zРадио

CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал.
По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 :!: умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.


Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.


Ну и хде эфир па 200, биток на БФ больше 4000.Ты написал, что не имеешь эфир.Вот я не верю и склоняюсь, что по уши в эфире и точка сидения помутила разум.И вообще что значит думаю, считаю. склоняюсь.Я например ничего не думаю, а пользуюсь идеями ирасчётами уважаемых трейдеров с многолнтним стажем.Они тоже могут ошибаться, но я высказываю их мнение.

Це нормально, що є різні точки зору серед професійних трейдерів, … є ті хто в лонговій позиції, є в шортовій, хтось грає на підвищення, хтось на пониження, інакше не було б ринку, ...помиляюся всі, стоп-лосс потрібен для любої стратегії, … а висновки хто який трейдер тільки по профіту.
Не прихильник сигналів від досвідчених трейдерів, але використовуючи чужі торгові стратегії потрібно мати розуміння на чому був оснований аналіз, … інакше дорога в нікуди.
Life is bull trap
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:20

  Vitl написав:
  zРадио написав:
  Vitl написав:zРадио

CLO - конечно им вв техническая сторона, в смысле не скам.Цена упала как и всего шлака да и рынка в целом.Просто шлак в десятки раз сильнее упал.
По эфиру ты хочешь сказать. что 0,05 :!: умножим на 4500-5000. т е эфир должен прыгнуть на 225-250.Я не из тех кто начнёт категорически возражать, почему бы и нет.Но вероятность небольшая.Скорее всего на имхо он сдуется до 0,035 примерно а рост битка до 5, итого получим явно менее 200.


Конкретно сейчас я больше верю в возможность роста эфира, чем битка (и при этом должно выполняться условие, что биток не сольют). Соответственно, 200 эфир при битке 4000 - возможный сценарий, ИМХО.


Ну и хде эфир па 200, биток на БФ больше 4000.Ты написал, что не имеешь эфир.Вот я не верю и склоняюсь, что по уши в эфире и точка сидения помутила разум.И вообще что значит думаю, считаю. склоняюсь.Я например ничего не думаю, а пользуюсь идеями ирасчётами уважаемых трейдеров с многолнтним стажем.Они тоже могут ошибаться, но я высказываю их мнение.

ПС извини, немного резко высказался, потому что биток уже был тогда почти 4000, а эфиру до 200 очень далеко.На крипторынке всё быстро меняется, все мы это знаем.Поэтому тут будет важно что сделает рынок при походе вверх.Пока все считают что развернётся и свалится ещё сильнее.В реали может оказаться иначе, т е на туземун рынок не пойдёт, но в район битка 6-7 может так попугать...перед падением.Вот тогда альты поднимут голову и эфирчик может не только на 200 но и на 400 сходить.Просто раньше времени чего фантазировать.


Эфира реально нет. Но я в ИОТЕ завис - брал ее за биток, думал, что быстро прокручу с профитом, но обломался. Пока не отдаю - в минус не хочу. Она умеет туземунить - надо дождаться. Еще из альтов в портфеле держу риппл и монеро. Их брал как инвестицию, пусть лежат. Остальное - биток, частью которого торгую в фиат.

В целом я не люблю альты, особенно, которые ниже ТОП20.

Ну а за динамикой эфира слежу, так как это все-таки вторая-третья по капе монета, плюс она во многом определяет рынок ICO.
zРадио
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