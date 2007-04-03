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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1412141314141415

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 44
1) дно вже було пройдено
7%
3
2) не нижче 3500
5%
2
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
9%
4
5) 2750-2999
5%
2
6) 2500-2749
7%
3
7) 2250-2499
5%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
61%
27
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:24

  kotik77 написав:Ребята,что можете сказать по ETC?, как в будущем отразится атака 51% на цене этой монеты? Нахомячила по ~20долл, выйду ли в ноль когда нибудь? Спасибо.

В ноль можно уже и не выйти, но рассмотреть стратегию обмена на биткоин при подскоке пары и ждать несколько лет нужной цены - вполне, у битка будет уполовинивание, он стрельнет с 2020 года.
Zebra
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