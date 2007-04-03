|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:24
kotik77 написав:
Ребята,что можете сказать по ETC?, как в будущем отразится атака 51% на цене этой монеты? Нахомячила по ~20долл, выйду ли в ноль когда нибудь? Спасибо.
В ноль можно уже и не выйти, но рассмотреть стратегию обмена на биткоин при подскоке пары и ждать несколько лет нужной цены - вполне, у битка будет уполовинивание, он стрельнет с 2020 года.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6553
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1285
|171850001
|
|
|6523
|1389035
|
|
|38
|40231
|
|