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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1412141314141415

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 45
1) дно вже було пройдено
7%
3
2) не нижче 3500
4%
2
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
9%
4
5) 2750-2999
7%
3
6) 2500-2749
7%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
60%
27
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:24

  kotik77 написав:Ребята,что можете сказать по ETC?, как в будущем отразится атака 51% на цене этой монеты? Нахомячила по ~20долл, выйду ли в ноль когда нибудь? Спасибо.

В ноль можно уже и не выйти, но рассмотреть стратегию обмена на биткоин при подскоке пары и ждать несколько лет нужной цены - вполне, у битка будет уполовинивание, он стрельнет с 2020 года.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А эфирку держат пока, не роняют.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:52

  Vitaka написав:А эфирку держат пока, не роняют.

Сопля не исключена.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:14

  Zebra написав:
  Ритуся написав:Как думаете, лучше торговать криптой на бирже или стоит рассмотреть вариант инвестиций в опционы на цифровые активы?

Конечно на биржах и самых крупных.


И не вздумайте на нашей BTC trade зарегистрироваться.Вечно не срач-ка,так болячка.Постоянно на них нападают,наезжают,грабят...отключают сайт,блокируют вывод фиата и крипты.Не биржа,а дурдом на колесах.Была у меня в качестве запасной Украинской площадки,думал юзать чаще-но в сфере последних косяков и багов- Never again!!Запрос на вывод крипты сделал,жду до сих пор.Крипта,которую за минуту все кто угодно переводят,идет,вернее ползет более 9 часов. Не пользуйтесь этой говно-биржей вообще,если не хотите проблем.Какое может быть доверие?? То ли просто спиз...,простите-скомуниздили крипту,то ли опять что приключилось?? Как в таких условиях можно что либо планировать.Ладно сейчас эта крипта на месте топчется,а если бы я хотел ее срочно слить и завести таким манером деньги на другую биржу?? Комиссию главное взяли и пошел на три веселых буквы.Хорош подход к клиентам.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:26

  Zebra написав:
  Vitaka написав:А эфирку держат пока, не роняют.

Сопля не исключена.


Запросто. Всё ж может поменяться за минуту. Посему 40/60.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Сопля не исключена.

Назолван допоможе :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:02

  osafly написав:
  Zebra написав:
  Ритуся написав:Как думаете, лучше торговать криптой на бирже или стоит рассмотреть вариант инвестиций в опционы на цифровые активы?

Конечно на биржах и самых крупных.


И не вздумайте на нашей BTC trade зарегистрироваться.Вечно не срач-ка,так болячка.Постоянно на них нападают,наезжают,грабят...отключают сайт,блокируют вывод фиата и крипты.Не биржа,а дурдом на колесах.Была у меня в качестве запасной Украинской площадки,думал юзать чаще-но в сфере последних косяков и багов- Never again!!Запрос на вывод крипты сделал,жду до сих пор.Крипта,которую за минуту все кто угодно переводят,идет,вернее ползет более 9 часов. Не пользуйтесь этой говно-биржей вообще,если не хотите проблем.Какое может быть доверие?? То ли просто спиз...,простите-скомуниздили крипту,то ли опять что приключилось?? Как в таких условиях можно что либо планировать.Ладно сейчас эта крипта на месте топчется,а если бы я хотел ее срочно слить и завести таким манером деньги на другую биржу?? Комиссию главное взяли и пошел на три веселых буквы.Хорош подход к клиентам.


У этой биржи очень малые объемы торгов поэтому что-либо продать по нормальной цене кроме кефира проблематично. В принципе эта биржа не для продажи а для покупки - цены на крипту на ней обычно ниже, а так проблем лично у меня с ней не было.
Из наших бирж KUNA.io более менее нормальная биржа объемы побольше
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Kuna-вопросов нет,эта-..овно-..овном.Я Вам написал возникшую проблему и они постоянно.С такими мансами,оттуда вообще все нахрен разбегутся..Там и так тихо как в танке....а после таких случаев-не будет никого.Комисии на вывод крипты завышены в разы,фиат-нормально.
osafly
 
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