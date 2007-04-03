Додано: Сер 09 січ, 2019 18:14

Zebra написав: Ритуся написав: Как думаете, лучше торговать криптой на бирже или стоит рассмотреть вариант инвестиций в опционы на цифровые активы? Как думаете, лучше торговать криптой на бирже или стоит рассмотреть вариант инвестиций в опционы на цифровые активы?

Конечно на биржах и самых крупных. Конечно на биржах и самых крупных.

И не вздумайте на нашей BTC trade зарегистрироваться.Вечно не срач-ка,так болячка.Постоянно на них нападают,наезжают,грабят...отключают сайт,блокируют вывод фиата и крипты.Не биржа,а дурдом на колесах.Была у меня в качестве запасной Украинской площадки,думал юзать чаще-но в сфере последних косяков и багов- Never again!!Запрос на вывод крипты сделал,жду до сих пор.Крипта,которую за минуту все кто угодно переводят,идет,вернее ползет более 9 часов. Не пользуйтесь этой говно-биржей вообще,если не хотите проблем.Какое может быть доверие?? То ли просто спиз...,простите-скомуниздили крипту,то ли опять что приключилось?? Как в таких условиях можно что либо планировать.Ладно сейчас эта крипта на месте топчется,а если бы я хотел ее срочно слить и завести таким манером деньги на другую биржу?? Комиссию главное взяли и пошел на три веселых буквы.Хорош подход к клиентам.