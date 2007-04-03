В ноль можно уже и не выйти, но рассмотреть стратегию обмена на биткоин при подскоке пары и ждать несколько лет нужной цены - вполне, у битка будет уполовинивание, он стрельнет с 2020 года.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:24
В ноль можно уже и не выйти, но рассмотреть стратегию обмена на биткоин при подскоке пары и ждать несколько лет нужной цены - вполне, у битка будет уполовинивание, он стрельнет с 2020 года.
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А эфирку держат пока, не роняют.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:14
И не вздумайте на нашей BTC trade зарегистрироваться.Вечно не срач-ка,так болячка.Постоянно на них нападают,наезжают,грабят...отключают сайт,блокируют вывод фиата и крипты.Не биржа,а дурдом на колесах.Была у меня в качестве запасной Украинской площадки,думал юзать чаще-но в сфере последних косяков и багов- Never again!!Запрос на вывод крипты сделал,жду до сих пор.Крипта,которую за минуту все кто угодно переводят,идет,вернее ползет более 9 часов. Не пользуйтесь этой говно-биржей вообще,если не хотите проблем.Какое может быть доверие?? То ли просто спиз...,простите-скомуниздили крипту,то ли опять что приключилось?? Как в таких условиях можно что либо планировать.Ладно сейчас эта крипта на месте топчется,а если бы я хотел ее срочно слить и завести таким манером деньги на другую биржу?? Комиссию главное взяли и пошел на три веселых буквы.Хорош подход к клиентам.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:26
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:02
У этой биржи очень малые объемы торгов поэтому что-либо продать по нормальной цене кроме кефира проблематично. В принципе эта биржа не для продажи а для покупки - цены на крипту на ней обычно ниже, а так проблем лично у меня с ней не было.
Из наших бирж KUNA.io более менее нормальная биржа объемы побольше
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Kuna-вопросов нет,эта-..овно-..овном.Я Вам написал возникшую проблему и они постоянно.С такими мансами,оттуда вообще все нахрен разбегутся..Там и так тихо как в танке....а после таких случаев-не будет никого.Комисии на вывод крипты завышены в разы,фиат-нормально.
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