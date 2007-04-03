|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:01
flyman
EXMO не рекомендую - там очень высокие проценты за вывод фиата, когда было 10% я оттуда ушел, больше не заходил - как сейчас не знаю
-
Diablo1977
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 05.10.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:37
Через 12 часов пришли XRP на счет.Звездец!Манал я эту биржу,больше туда ни ногой(забуду сайт и выброшу пароли
).Такое впечатление,что в любой момент крякнет и хрен чего увидишь вообще.Жесть!
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6524
|1389160
|
|
|1420
|171869400
|
|
|38
|40255
|
|