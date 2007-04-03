flyman
EXMO не рекомендую - там очень высокие проценты за вывод фиата, когда было 10% я оттуда ушел, больше не заходил - как сейчас не знаю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:01
flyman
EXMO не рекомендую - там очень высокие проценты за вывод фиата, когда было 10% я оттуда ушел, больше не заходил - как сейчас не знаю
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Через 12 часов пришли XRP на счет.Звездец!Манал я эту биржу,больше туда ни ногой(забуду сайт и выброшу пароли ).Такое впечатление,что в любой момент крякнет и хрен чего увидишь вообще.Жесть!
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А вот и красная сопля. Шановни, шо думаете? Это уже поход на юг или??
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